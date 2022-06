The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- stellt Swin und Nadia vor

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- erscheint am 29. September in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5 – das wissen wir seit gestern dank der Weekly Famitsu. Es handelt sich um ein Sequel zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, beide Titel sind noch nicht für den Westen angekündigt.

Heute legt Falcom nun mit weiteren Details zum Spiel nach. Bereits kennengelernt hatten wir die Charaktere Van Arkride, Agnès Claudel und Elaine Auclair sowie Celis Ortesia, Rion Balthazar, Altera und Grendel-Zolga. Nun sind die beiden nächsten an der Reihe.

Swin Abel

Der 17-Jährige kämpft mit speziellen Doppelklingen. Er war früher als Assassine tätig. Dennoch ist er nicht kaltblütig, sondern rational und vernünftig. Swin ist mit Nadia auf der Flucht und will nie wieder einen Menschen töten.

Nadia Rayne

Auch sie ist 17, kämpft jedoch etwas extravagant mit Nadeln und Plüsch-Teddys. Auch sie war eine Assassine und floh zusammen mit Swin. Sie ist eine gute Analystin, was Schwachpunkte von Gegnern aufdeckt. Nadia mag als Freigeist erscheinen, allerdings ist sie auch misstrauisch.

Messeldam

Die mittelgroße Hafenstadt im Norden von Calvard ist ein neues Gebiet. Früher ein Zentrum für Fischfang, ist nun vor allem der Handel wichtig.

Neue Lokalitäten in Edith und Langport

Gameplay-Systeme

Da sich die Party im Laufe der Geschichte trennt, ist diese in Kapitel aufgeteilt. Je nach verfügbaren Charakteren gibt es spezielle Aufgaben wie Hacking oder Schleich-Missionen.

Man baut auf dem Prequel auf

Wiederum schlüpfen wir in die Rolle des Spriggan Van Arkride in der Republik Calvard. Die Charakter-Designs übernimmt erneut Katsumi Enami. Auch beim Kampfsystem setzt man wie beim Vorgänger auf einen nahtlosen Übergang zwischen Action-Kampf und Kommando-Kampf. Es kehrt ebenfalls das Entscheidungs-basierte System mit den Werten „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“ zurück.

Geschichte

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-, Falcom