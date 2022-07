The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- stellt wiederkehrende Charaktere vor

Falcom hat weitere Details zu einigen der Elemente aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- veröffentlicht, welche wir zuletzt in zwei Videos bereits sehen konnten. Dazu gehören fünf wiederkehrende Charaktere aus dem Prequel sowie der Märchen Garten. Bereits vorgestellt hatten wir euch Van Arkride, Agnès Claudel und Elaine Auclair sowie Celis Ortesia, Rion Balthazar, Altera und Grendel-Zolga und Swin Abel und Nadia Rayne.

Renne Bright

Die 17-jährige Austauschschülerin aus Liberl kämpft mit einer Sense. Sie besucht die Schule zusammen mit Agnès und ist bekannt dafür, alle Herausforderungen meistern zu können. Neben ihrer Rolle im Prequel ist Renne auch bekannt für ihre Arbeit bei Ouroboros, mehrere Dissertationen seit ihrer Kindheit sowie beste Kontakte zu Geheimdiensten, Ingenieuren sowie der Unterwelt.

Shizuma Rem Misurugi

Die Schwerkämpferin ist 24 Jahre alt und ein leitendes Mitglieder der Samurai-Gruppe Ikaruga. Durch ihren Meister hat sie gelernt, die wahre Natur der Dinge zu erkennen. Sie scheint Kontakte zur Regierung von Calvard zu haben, neben ihrer Rolle im Prequel sind Shizumas Absichten jedoch unklar.

Kasim Al-Fayed

Er ist 28 Jahre alt, kämpft mit einem Buster Lancher und ist der ältere Bruder von Feri. Kasim gilt als einer der stärksten Jaeger im Khurga Warriors Clan. Er ist Mitglied bei Marduk, einer privaten Militärorganisation. Seine Beziehungen zu Feri und zum Khurga Warriors Clan sind distanziert.

Mare

Sie ist ein Hollow Core, eine unterstützende KI in Vans Ausrüstung. Mare ist forsch, erscheint in der realen Welt als Hologramm und hat ungewöhnlicherweise einen eigenen Willen. Sie schützt Van mit Shards als Rüstung und sorgt so für seine Grendel-Verwandlung.

Grendel

Die durch Mare ausgelöste Transformation von Van. Dadurch verstärkt sich seine Kampfkraft enorm. Mare und Van treffen immer wieder auf das Duo Altera und Grendel-Zolga, welche ebenfalls ein Hollow Core und eine Transformation mit Shards sind.

Märchen Garten

Eine virtuelle Realität, welche ursprünglich von Marduk entwickelt wurde. Die weitläufigen Gebiete können mit einer Party erkundet werden. Es warten starke Gegner, jedoch auch viele Belohnungen. Der Märchen Garten ist ein guter Ort, um sich zu verstärken.

Man baut auf dem Prequel auf

Wiederum schlüpfen wir in die Rolle des Spriggan Van Arkride in der Republik Calvard. Die Charakter-Designs übernimmt erneut Katsumi Enami. Auch beim Kampfsystem setzt man wie beim Vorgänger auf einen nahtlosen Übergang zwischen Action-Kampf und Kommando-Kampf. Es kehrt ebenfalls das Entscheidungs-basierte System mit den Werten „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“ zurück.

Geschichte

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- erscheint am 29. September in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5. Es handelt sich um ein Sequel zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, beide Titel sind noch nicht für den Westen angekündigt.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-, Falcom