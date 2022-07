Lernt weitere Charaktere aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- kennen

Falcom hat einige weitere Charaktere aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- genauer vorgestellt. Bereits präsentiert hatten wir euch Van Arkride, Agnès Claudel und Elaine Auclair, Celis Ortesia, Rion Balthazar, Altera und Grendel-Zolga, Swin Abel und Nadia Rayne und Renne Bright, Shizuma Rem Misurugi, Kasim Al-Fayed, Mare und Grendel.

Feri Al-Fayed

Die 13-jährige Soldatin kämpft mit einem Bajonett und gehört zum Khurga Warriors Clan. Sie respektiert Traditionen, sieht Kämpfe nicht als grundsätzlich schlecht an und wurde von ihrem Bruder Kasim und ihrem Vater trainiert. Ansonsten ist sie aber ein normales Mädchen.

Aaron Wei

Der 20-jährige Hitzkopf stürzt sich mit zwei Schwertern in den Kampf. Er ist exzentrisch, stammt aus Langport und wurde vor allem durch weibliche Rollen im Theater beliebt. Aaron ist zudem ein Meister der Martial Arts. Er mag es, seinen eigenen Weg zu gehen.

Risette Twinings

Die 20-Jährige kämpft mit Schusswaffe und Klinge. Ihre Arbeit bei Marduk erledigt sie freundlich und mit Humor. Dank einer Geschäftsbeziehung lernt sie Van kennen. Sie schätzt Marduk für die gebotenen Möglichkeiten, fürchtet sich aber gleichzeitig vor der Firma.

Quatre Salision

Der 16-Jährige studiert in Basel an einer renommierten Schule unter Dr. Hamilton, welche ihn adoptiert hat. Er kämpft mit einer Schusswaffe und wird von zwei Drohnen begleitet, die er selbst entwickelt hat. Obwohl Quatre freundlich ist, wirkt er manchmal distanziert. Seine Beziehung zur Technik änderte sich in der Vergangenheit und seine Herkunft ist unbekannt.

Judith Ranster

Sie ist 23, eine bekannte Schauspielerin und kämpft mit einer Peitsche. Auch durch ihre Freundlichkeit und Professionalität hat sie viele Fans gewonnen. Ihr Gerechtigkeitssinn lässt sie die geheime Identität „Grimcats“ annehmen, als welche sie von den Reichen stiehlt und den Armen gibt.

Nina Fenly

Eine 19-jährige talentierte Schauspielerin. Sie ist bekannt dafür, sich voll in ihre Rollen zu stürzen. Als Person ist sie jedoch freundlich und bescheiden, zudem besitzt sie einen starken Gerechtigkeitssinn. Nina und Judith sind befreundete Rivalinnen.

Dominique Ranster

Die 69-jährige Großmutter von Judith. Die legendäre Sängerin war früher die ursprüngliche Grimcats. Sie ist aktiv und hat einen guten Sinn für Stil. Obwohl eigentlich im Ruhestand, gibt sie immer noch Ratschläge in der Unterhaltungsindustrie. Ihr Umgang mit Judith ist manchmal etwas streng, aber im Grunde ist sie stolz auf ihre Entwicklung.

Latoya Hamilton

Die 74-Jährige hat große Verdienste in der Orbal-Technologie errungen. Sie ist hochintelligent, großzügig und möchte die Technologie zum Wohl der Menschen einsetzen. Sie hat Quatre unter ihre Fittiche genommen und war im Osten aktiv dabei, um die Umweltzerstörung aufzuhalten.

Mirabel Aalton

Die 22-Jährige arbeitet bei Marduk und ist dort mit dem Märchen Garten betraut. So hat sie für Van und seine Gruppe einen Auftrag. Ihre Art zu reden ist sehr speziell. Mirabel kommt mit Risette gut aus, obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten.

Man baut auf dem Prequel auf

Wiederum schlüpfen wir in die Rolle des Spriggan Van Arkride in der Republik Calvard. Die Charakter-Designs übernimmt erneut Katsumi Enami. Auch beim Kampfsystem setzt man wie beim Vorgänger auf einen nahtlosen Übergang zwischen Action-Kampf und Kommando-Kampf. Es kehrt ebenfalls das Entscheidungs-basierte System mit den Werten „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“ zurück.

Geschichte

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- erscheint am 29. September in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5. Es handelt sich um ein Sequel zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, beide Titel sind noch nicht für den Westen angekündigt.

