The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- hat noch viele weitere Charaktere zu bieten

Falcom hat neun weitere Charaktere aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- genauer vorgestellt. Bereits präsentiert hatten wir euch Van Arkride, Agnès Claudel und Elaine Auclair, Celis Ortesia, Rion Balthazar, Altera und Grendel-Zolga, Swin Abel und Nadia Rayne, Renne Bright, Shizuma Rem Misurugi, Kasim Al-Fayed, Mare und Grendel sowie Feri Al-Fayed, Aaron Wei, Risette Twinings, Quatre Salision, Judith Ranster, Nina Fenly, Dominique Ranster, Latoya Hamilton und Mirabel Aalton.

René Kincaid

Der 25-Jährige kämpft mit Pistolen und ist in der Central Intelligence Division für die Informationsbeschaffung zuständig. René führt zudem Einsätze im Feld aus und ist in einen internen Streit seiner Organisation verwickelt. Er strebt eine politische Karriere an. Er kennt Van und Elaine aus Kindheitstagen und ist für sie wie ein großer Bruder.

Zin Vathek

Der 36-jährige Faustkämpfer ist ein wichtiges Mitglied der Bracer Guild von Calvard. Er ist ein Martial-Arts-Meister und stets freundlich. Durch seine Einsätze hat er sich ein hohes Ansehen erworben, insbesondere schaut Elaine zu ihm hoch. Mit Walter ist er jedoch verfeindet.

Ellroy Harwood

Das führende Mitglied von Ouroboros ist 47 Jahre alt. Er gilt als kriminelles Genie und ist bekannt dafür, Gesetz und Moral nach Gutdünken zu brechen, wenn es im nützt. Bei der Beseitigung der Mafia-Organisation Almata half er mit, mit seiner Partnerin Lucrezia hat er inzwischen jedoch gebrochen.

Walter Kron

Der kampfsüchtige 37-Jährige ist ein Mitglied von Ouroboros. Als Schüler der Martial Arts war er immer auf der Suche nach starken Gegnern, bis er seinen Meister tötete.

Lucrezia Isselee

Sie ist 30, ein Mitglied von Ouroboros und kämpft mit einer Glefe. Ihre mysteriöse Aura unterstreicht sie durch schwarze Kleidung und einen Schleier. Sie trat Ouroboros zusammen mit Harwood bei.

Cao Lee

Ein 29-jähriger Martial-Arts-Experte aus dem Osten. Seine Familie dient schon lange der Lu-Familie. Er ist gerissen, denkt schnell und ist in der Regel auf persönlichen Profit aus. Dazu nutzt er gerne sein Beziehungsnetz. Reichtum und Einfluss hat er durch seine Handels-Gesellschaft.

Gien Lu

Ein Anführer eines einflussreichen Syndikats im Osten und 78 Jahre alt. Insbesondere im Untergrund hat er Kontakte. Um seine Position zu schützen, ist er bereit andere zu opfern. Zwischen ihm, seinem Sohn Fan und Cao Lee kam es zum Bruch.

Gaurun

Ein 25-jähriger, äußerst starker Martial-Arts-Kämpfer. Die Lai-Familie, welcher er dient, verlor an Einfluss, als ihre Verbindung zur Almata-Mafia bekannt wurde. Im Chaos hielt Gaurun die Familie zusammen, seine Vergangenheit ist jedoch unbekannt.

Ashen Lu

Die 18-jährige Tochter der Lu-Famile aus dem Osten. Gien ist ihr Großvater. Ihr Charakter ist nobel und mild, sie kann jedoch auch stark und gerissen sein. Sie wuchs zusammen mit Aaron auf, war aber schon immer wegen seiner zerstörerischen Natur besorgt. Ihre Familie wollte sie mit Aaron verheiraten, ihre Interessen scheinen jedoch Cao zu gelten.

Man baut auf dem Prequel auf

Wiederum schlüpfen wir in die Rolle des Spriggan Van Arkride in der Republik Calvard. Die Charakter-Designs übernimmt erneut Katsumi Enami. Auch beim Kampfsystem setzt man wie beim Vorgänger auf einen nahtlosen Übergang zwischen Action-Kampf und Kommando-Kampf. Es kehrt ebenfalls das Entscheidungs-basierte System mit den Werten „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“ zurück.

Geschichte

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- erscheint am 29. September in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5. Es handelt sich um ein Sequel zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, beide Titel sind noch nicht für den Westen angekündigt.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-, Falcom