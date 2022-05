The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- stellt weitere Charaktere vor

Falcom hat einige weitere Charaktere aus dem kommenden The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- präsentiert. Bereits berichtet hatten wir über Van Arkride, Agnès Claudel und Elaine Auclair.

Celis Ortesia

Die 27-jährige Celis ist der 4. Dominion der Gralsritter der Septian Church. Entgegen ihrer Erscheinung trägt sie ein Großschwert, sucht ständig Streit und fordert würdige Gegner heraus. Sie wurde von Bergard im Kampf unterrichtet.

Rion Balthazar

Er ist 25 Jahre alt und der 11. Dominion der Gralsritter der Septian Church. Obwohl er eloquent und freundlich ist, ist er ein skrupelloser Kämpfer. Im Kampf nutzt er einen Degen, sein Lehrmeister war ebenfalls Bergard. Rion ist zusammen mit Celis unterwegs.

Altera

Ein Feen-artiger Hollow Core und damit nicht menschlich. Vom Charakter her ist Altera arrogant und denkt schlecht über die Menschen. Sie reagiert auf das 8. Orbment, welches Agnès sucht.

Grendel-Zolga

Die Transformation des mysteriösen Mannes, der das 8. Orbment, welches Agnès sucht, bei sich trägt. Die Verwandlung ist durch den Hollow Core Altera möglich. Grendel-Zolga soll eine Spezialeinheit abgeschlachtet haben. Seine Ziele sind jedoch unbekannt.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- erscheint im Herbst für PlayStation 4 und PlayStation 5 in Japan. Es handelt sich um ein Sequel zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, beide Titel sind noch nicht für den Westen angekündigt.

Man baut auf dem Prequel auf

Wiederum schlüpfen wir in die Rolle des Spriggan Van Arkride in der Republik Calvard. Die Charakter-Designs übernimmt erneut Katsumi Enami. Auch beim Kampfsystem setzt man wie beim Vorgänger auf einen nahtlosen Übergang zwischen Action-Kampf und Kommando-Kampf. Es kehrt ebenfalls das Entscheidungs-basierte System mit den Werten „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“ zurück.

Geschichte

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-, Falcom