Sonntagsfrage: Wie gefiel euch die E3 2021?

Aufgrund der immer noch anhaltenden Pandemie musste im vergangenen Jahr die Electronic Entertainment Expo (kurz E3) abgesagt werden. In diesem Jahr sah dies anders aus. Die Veranstalter konnten sich ein neues, digitales Konzept ausdenken. So konnten wir uns vom 12. bis 15. Juni über viele Präsentationen und Informationen freuen. Und da war wirklich einiges dabei:

Angefangen hat alles mit Ubisoft, die zu großen Teilen gewohnte Kost boten. Eine Erweiterung zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, ein neuer Trailer zu Far Cry 6 sowie Just Dance dürfen natürlich nicht fehlen. Überrascht waren Zuschauerinnen uns Zuschauer über den nächsten Ableger von Mario & Rabbids. Von Super Mario Galaxy inspiriert geht es in Sparks of Hope erneut auf ein verrücktes Abenteuer. Nach Jahren der Stille gab es ebenfalls erstes Bildmaterial zu Avatar: Frontiers of Pandora.

Weiter ging es mit Microsoft und vielen Shooter-Titeln, darunter befand sich natürlich auch Halo. Abseits davon konnten sich JRPG-Fans immerhin auf neue Informationen zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sowie mit Eiyuden Chronicle: Rising bereits einen weiteren Ableger freuen. Fans müssen sich jedoch noch bis Herbst 2022 gedulden bis letztes erscheint. Über einen weiteren Ableger dürfen sich ebenfalls Spielerinnen und Spieler von A Plague Tale freuen. Mit Requiem erscheint im nächsten Jahr das zweite Kapitel der emotionalen Reise.

Nintendo darf mit einer neuen Direct ebenfalls nicht auf der E3 fehlen. Neben vielen Portierungen von bekannten Spielen, gab es eine ganz besondere Ankündigung. Danganronpa findet endlich seinen Weg auf die Switch-Konsole. Und das nicht nur mit der Collection Danganronpa Decadence, welche die Trilogie beinhaltet, sondern ebenfalls mit Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Nach jahrelanger Pause meldet sich ebenfalls Samus in diesem Jahr mit Metroid Dread zurück. Gleiches gilt für Shin Megami Tensei V. Auf den Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild müssen sich Spielerinnen und Spieler zwar noch gedulden, dennoch gab es dazu einen neuen Trailer.

So schlecht war die E3 2021 also nicht, oder etwa doch? Ein paar Makel gab es ebenfalls, wenn man zum Beispiel die Präsentationen von Square Enix und Capcom verfolgte. Die Stimmungen nach diesen Präsentationen waren eher verhalten. Nichtsdestotrotz freuten sich einige über die Ankündigung von u.a. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Doch wie schaut es bei euch aus? Wart ihr zufrieden mit der diesjährigen E3? Was waren eure Highlights? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

