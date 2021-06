Wieder kein Bayonetta 3: So rechtfertigt sich Nintendo diesmal

Vielleicht seid ihr auch enttäuscht gewesen, dass Bayonetta 3 wieder nicht bei der E3 zu sehen war. Am 8. Dezember 2017 wurde Bayonetta 3 bei The Game Awards angekündigt. Seitdem kennen wir genau: das Logo. Zum Jahreswechsel äußerte Hideki Kamiya die Hoffnung, in diesem Jahr endlich ein Update zu Bayonetta 3 geben zu können. Bei der E3 gab es das nicht.

Es darf nicht verwundern, dass sich Fans und BeobachterInnen fragen, ob das Spiel überhaupt noch existiert. GameSpot (via Eurogamer) traf Bill Trinen und Nate Bihldorff von Nintendo Treehouse zum Interview und fragte nach.

Bihldorff sagte, er könne auf „jeden Fall bestätigen, dass [Bayonetta 3] noch existiert“. Trinen ergänzte: „Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage nicht nur, dass es existiert, sondern dass es auch gut voranschreitet.“

„Wir zeigen die Dinge gerne, wenn sie bereit sind, gezeigt zu werden. Und natürlich zeigen wir die Dinge auch gerne, wenn der Entwickler bereit dazu ist, sie zu zeigen. Es war nicht bei der E3, aber seid weiter gespannt“, so Trinen weiter. Der wohl vergessen hat, dass man Bayonetta 3 schon 2017 ankündigte. Vielleicht… war die Zeit da noch nicht reif?

Kein Einzelfall, wie wir von Metroid Prime 4 und Zelda: Breath of the Wild 2 wissen. Zumindest in Sachen Zelda konnte Nintendo liefern. Und im Fall Metroid sind die Fans mit Metroid Dread mehr als besänftigt.

Bayonetta-Fans gucken weiter in die Röhre.

Bildmaterial: Nintendo, PlatinumGames