Square Enix überrascht mit Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Demo erscheint heute

Vor einigen Wochen gab es das Gerücht um ein neues Final Fantasy für PlayStation 5, das „Souls-inspiriert“ sei. Es sei „nicht so High-End wie Final Fantasy XVI oder Forspoken“, hieß es. Square Enix kündigte heute Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin an.

Es handelt sich dabei tatsächlich um das gemunkelte Action-RPG von Team Ninja, das aber entgegen den ersten Gerüchten nicht nur für PlayStation 5 erscheinen wird. Die Veröffentlichung ist auch für PS4, Xbox Series und Xbox sowie PCs im kommenden Jahr geplant.

Eine spielbare Demo könnt ihr euch noch heute herunterladen. Es muss also nicht beim Trailer bleiben, den ihr unten seht. Die Demo wird bis zum 24. Juni verfügbar sein, danach wird Feedback gesammelt. „Jedes Final Fantasy ist aufregend, aber dieses wird etwas ganz Besonderes werden… und ganz anders“, führt Square Enix im hauseigenen Blog ein.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Jack, der sich zusammen mit seinen Verbündeten Ash und Jed auf den Weg macht, Chaos zu besiegen. Sie sind entschlossen und mit Erinnerungen an einen Kampf tief in ihrem Herzen. Sind sie die prophezeiten Krieger des Lichts?

Eure Reise führt euch in eine dunkle und herausfordernde Final-Fantasy-Welt voller ikonischer Monster der Serie. Jack ist zum Glück nicht wehrlos. Er beherrscht mächtige Zaubersprüche und Fähigkeiten aus einer Reihe von Final-Fantasy-Jobs wie Krieger, Dragoner und Schwarzmagier.

Creative Producer ist Tetsuya Nomura

Creative Producer des Spiels ist Tetsuya Nomura. „Obwohl es ein Final Fantasy ist, fühlt es sich anders an – aber es besteht kein Zweifel, dass das Blut von Final Fantasy durch seine Adern fließt“, sagt Nomura zu Strangers of Paradise. Man habe sich der Herausforderung gestellt, einen Mittelweg für ein erwachsenes und stylisches Spiel zu finden. Man brauche aber noch Zeit, bis es fertig ist.

„Ich bin wirklich glücklich, bei einem neuen Final Fantasy beteiligt zu sein. Noch dazu ein Titel, der mit seinem Ursprung verbunden ist“, ergänzt Fumihiko Yasuda von Team Ninja. Mit dem Feedback der SpielerInnen nach der Demo-Version wolle man bei Team Ninja daran arbeiten, diesen Titel zu einem Spiel zu machen, der nicht nur die Erwartungen von Actionspiel-Fans erfüllt, sondern auch diejenigen der Final-Fantasy-Fans.

Der Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix, Team Ninja