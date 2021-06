Shin Megami Tensei V spendiert uns einen Trailer und den konkreten Termin

Diese Überraschung war bekanntlich schon vor ein paar Tagen dahin. Shin Megami Tensei V präsentierte sich bei Nintendo Direct nicht nur mit einem neuen Trailer, sondern auch mit einem konkreten Termin. Am 11. November 2021 ist es so weit. Zumindest in Japan. Wir müssen uns noch einen Tag länger gedulden.

In Shin Megami Tensei V übernehmt ihr die Rolle eines Highschool-Schülers, der seine neuentdeckten Kräfte einsetzen muss, um mithilfe eines befehlsgesteuerten Systems in einem dämonenverseuchten Ödland zu überleben. Dämonen stellen gefürchtete Gegner dar, können aber durch Verhandlungen auch mächtige Verbündete werden und dann in dieser sterbenden Welt an eurer Seite kämpfen. Für welches Schicksal entscheidet ihr euch? Shin Megami Tensei V erscheint mit englischen Texten und japanischer Sprachausgabe.

Bildmaterial: Shin Megami Tensei V, Atlus