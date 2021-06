Metroid Dread für Nintendo Switch ist ein neues 2D-Metroid und es erscheint schon im Oktober

Bei Nintendo Direct hatte Nintendo leider (noch) keine neuen Details zu Metroid Prime 4 parat. Enttäuschend, aber zumindest gibt es für Fans eine kleine Entschädigung. Überraschend kündigte man den neusten Teil der Metroid-Prime-Reihe an: Metroid Dread.

Metroid Dread ist ein 2D-Plattformer und erscheint schon am 8. Oktober für Nintendo Switch. Zusätzlich kündigte man auch zwei amiibo-Figuren an, die ihr nachfolgend seht. Auch eine Sammleredition wurde angekündigt.

Es ist das erste 2D-Abenteuer von Samus Aran seit 19 Jahren. Inhaltlich schließt Metroid Dread an die Ereignisse aus Metroid Fusion (GBA, 2002) an. Damit bringt es die fünfteilige Saga rund um Samus und die Metroids zum Abschluss, die auf dem NES ihren Anfang nahm.

In Metroid Dread reist Samus alleine zu einem abgelegenen, mysteriösen Planeten und wird von einer neuen, mechanischen Bedrohung gejagt: den E.M.M.I-Robotern. Indem Spieler:innen immer weitere Fähigkeiten erlangen, können sie in klassischer Metroid-Manier in bereits erkundete Areale zurückkehren, um dort neue Orte oder versteckte Upgrades zu finden.