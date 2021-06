Endlich: Erstes Gameplay zur Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild

Da hat uns Nintendo richtig lange auf die Folter gespannt. Erst die Eröffnung, in der Kazuya aus Tekken Ganondorf zu Grabe trägt. Dann die vielen anderen Zelda-Ankündigungen… aber ganz am Ende war es endlich so weit.

Hier ist der neue Trailer zu Zelda: Breath of the Wild 2.

Das Video zeigt einige neue Spielmechaniken, aber auch viele vertraute Elemente und Gebiete. Klar, es ist schließlich eine Fortsetzung. Fakt ist auch: Es wird viel in die Lüfte gehen. Wie gefällt euch das erste Gameplay-Material?

Der Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild erscheint 2022.

Bildmaterial: Nintendo