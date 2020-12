The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki erscheint im asiatischen Raum auch für Switch und PCs

Clouded Leopard Entertainment hat sich für Japan und Asien die nächste Trails-Portierung gesichert. So gab man zusammen mit Falcom bekannt, dass The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, also der letzte Ableger der Reihe, auch für Nintendo Switch und PC-Steam umgesetzt wird. Die Veröffentlichung plant man im Sommer 2021, DLCs und Updates sind gleich enthalten, neben japanischen Stimmen gibt es japanische, chinesische und koreanische Untertitel. In Japan erschien der Titel am 27. August für PlayStation 4, westliche Ankündigungen fehlen noch komplett. In Japan ist der nächste Trails-Titel mit The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki in der Mache. Informationen zu weiteren Portierungen von Clouded Leopard Entertainment findet ihr hier.

Ein Wendepunkt für The Legend of Heroes

Die Übersetzung des Titels des Spiels lautet in etwa „Trails of the Beginning“. The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki soll dabei ein ambitioniertes Spiel und Wendepunkt sein, welches zum Ende der Serie hinführt. Dank „Cross Story“ kann man zwischen den drei Storypfaden frei wechseln, um die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven parallel zu erleben. Versprochen werden von Falcom über 50 spielbare Charaktere, auch neue Gesichter sind dabei vertreten.

Und im Westen?

Die The-Legend-of-Heroes-Reihe erhält auch hierzulande in letzter Zeit gute Nachrichten. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III* erhielt Umsetzungen für PCs (23. März) und Nintendo Switch (30. Juni), welche die westliche PlayStation-4-Version von letztem Oktober ergänzen. Auch The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV* für PlayStation 4 ist hierzulande seit dem 27. Oktober erhältlich, im nächsten Jahr dann auch noch für Nintendo Switch und PCs. NIS America übernimmt den Vertrieb. Zuletzt machte Falcom-Präsident Toshihiro Kondo auch Hoffnung auf Lokalisierungen von The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki für PlayStation 4.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, Falcom