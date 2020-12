Deutsche Verkaufscharts: Cyberpunk 2077 verteidigt die Spitze

Die Negativpresse kann Cyberpunk 2077 scheinbar nichts anhaben. Zumindest nicht besonders viel, denn 13 Millionen verkaufte Einheiten sprechen eine deutliche Sprache. Das zeichnet sich auch in den aktuellen deutschen Verkaufscharts nieder. Cyberpunk 2077 kann sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Charts die Spitze verteidigen. Dahinter landet jeweils Assassin’s Creed Valhalla.

In den Next-Gen-Charts findet Cyberpunk 2077 noch keine Beachtung, da es keine Handelsversion des Spiels für PS5 und Xbox Series gibt. Auf Xbox Series kann Call of Duty: Black Ops – Cold War vor Immortals Fenyx Rising die Führung verteidigen. Auf PS5 bleibt dem Activision-Shooter nur Platz 2 hinter Spider-Man: Miles Morales.

Auf Nintendo Switch gibt es wie in der Vorwoche keine Veränderung an der Spitze. Mario Kart 8 Deluxe fährt vor Animal Crossing: New Horizons über die Ziellinie. In den PC-Charts klettert Die Sims 4 wieder auf Platz 1.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED