The Legend of Heroes: Switch-Offensive im asiatischen Raum weckt Hoffnungen

Die Lokalisierungen der Falcom-Spiele aus der The-Legend-of-Heroes-Reihe sind bekanntermaßen richtige Brocken. Während in Japan The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki für PlayStation 4 mittlerweile erhältlich ist und bereits über den nächsten Ableger gesprochen wird, können wir dank NIS America hierzulande erst The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV für PlayStation 4 spielen. Die englische Veröffentlichung für Nintendo Switch und PCs folgt dann im nächsten Jahr. Aber es gibt natürlich noch weitere Ableger, die einer Lokalisierung harren.

Zero und Ao no Kiseki auf Koreanisch und Chinesisch für Switch

Im Frühjahr wurde Japan zudem mit Neuveröffentlichungen von The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki für PlayStation 4 bedacht. Dabei bleibt es nun aber nicht, denn der Publisher Clouded Leopard Entertainment bringt die beiden Spiele nun auch noch auf Nintendo Switch. Die Veröffentlichungen sind jedoch leider nur für den asiatischen Markt gedacht mit japanischen Stimmen sowie chinesischen und koreanischen Untertiteln. Für die meisten hierzulande ist dies keine gute Kombination. Zero no Kiseki ist dabei für den 18. Februar 2021 geplant, Ao no Kiseki für den 22. April 2021. Mit der Switch-Umsetzung dürften aber die Chancen auf eine Veröffentlichung hierzulande dennoch weiter steigen. Toshihiro Kondo macht bereits Hoffnungen.

Cold Steel I & II gehen denselben Weg

Noch im Sommer 2021 gehen übrigens auch The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I und II diesen Weg. Also Switch-Umsetzungen mit japanischen, chinesischen und koreanischen Sprachoptionen. Beide Spiele sind immerhin im Westen beispielsweise auf PlayStation 4 und PCs schon spielbar. Da die neuen Switch-Umsetzung ebenfalls von Clouded Leopard Entertainment entwickelt werden, stellt sich die Frage, wie das im Westen mit den bisherigen Publishern XSEED Games und Marvelous ablaufen könnte. Es bliebt also alles ein bisschen kompliziert und schwierig zu durchblicken.

Hättet ihr überhaupt Interesse an Switch-Portierungen von Trails of Cold Steel I und II?

via Gematsu, (2), Bildmaterial: The Legend of Heroes: Ao no Kiseki, Falcom