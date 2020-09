Puma feiert Super Mario mit dem exklusiven RS-Dreamer Super Mario 64

Nintendo hat sich einiges vorgenommen für den 35. Geburtstag von Super Mario. Nicht nur auf Nintendo Switch, sondern auch in etlichen Crossover-Events in Videospielen, aber auch mit berühmten und bekannten anderen Marken. Eine dieser Kollaborationen erfolgt mit Sportartikelhersteller PUMA.

PUMA veröffentlicht den RS-Dreamer Super Mario 64 in einem auf den ersten Blick recht schlichten Design, aber auf den zweiten Blick gibts viele Super-Mario-Details. Die Produktbeschreibung trieft vor Superlativen, wie so oft bei Sportartikeln. Da wird man schon vom Lesen ein Superheld.

„Wenn es ums Träumen geht, steht Nintendo an erster Stelle. Nenne eine größere Legende als den einen roten Hut tragenden und Bösewichte stoppenden Mario – es gibt keine“, heißt es von PUMA. YES! „Nie am Schlafen. Immer am Träumen. Das Spiel ist nie vorbei.“ Und jetzt raus auf den Platz! Aber nicht vergessen, den neuen RS-Dreamer Super Mario 64 dabei zu tragen.

Bildmaterial: Puma, Nintendo