Super Mario wird 35: Mit diesen Produkten und Events feiert Nintendo

Heute war allerhand los, was Super Mario angeht. Das ohne Vorabankündigung veröffentlichte Anniversary Direct zum 35. Geburtstag von Super Mario brachte uns eine Vielzahl von Mario-Games, neue und alte. Okay, fast alle sind alt. Hier trotzdem ein Überblick über die heutigen Ankündigungen:

Na, ist da etwas für euch dabei?

Neben all diesen physischen und digitalen Veröffentlichungen feiert Nintendo den 35. Geburtstag von Ikone Super Mario aber auch mit zahlreichen Produkten und Events. Einige davon stellte man heute beim Anniversary Direct und in den sozialen Medien vor. Auch dazu möchten wir euch gern einen kleinen Überblick bieten.

Zahlreiche Ingame-Events und Produkte

So wird es zunächst zahlreiche „historische Super-Mario-Artikel“ und „weitere Produkte“ im 35-Jahre-Jubiläumsdesign im My Nintendo Store geben. In Super Mario Maker 2 wird mit einem Ninji-Speedrun im Jubiläumsdesign gefeiert. In Super Smash Bros. Ultimate lockt ein Super-Mario-Onlineturnier mit entsprechenden Stages, Kämpfern und Items. Für Splatoon 2 ist ein Super-Mario-Splatfest geplant, das im Januar stattfindet. Dazu wird es später auch noch exklusive T-Shirts und Schlüsselanhänger im My Nintendo Store geben.

Natürlich gibts auch etwas für Animal-Crossing-SpielerInnen. In Animal Crossing: New Horizons werdet ihr euch Möbel im Super-Mario-Design in die Bude stellen können. Und das war natürlich lange nicht alles. Auch das neue Mario-Monopoly, Super-Mario-Süßigkeiten und natürlich das neue LEGO sind Bestandteil der Feierlichkeiten. Außerdem hat Nintendo ein Online-Portal zu den Feierlichkeiten eröffnet.

Details zu den einzelnen Events werdet ihr später und über die sozialen Kanäle erfahren. Im heutigen Anniversary Direct bekommt ihr all das ab Minute 6:50 visualisiert. Zudem hat Nintendo auch noch ein geschichtliches Medley zur Serie veröffentlicht.

Super Mario Medley

