In Super Mario Bros. 35 spielt ihr den Klassiker kompetitiv in einer Battle-Royale-Variante

Bei Nintendo lief in diesem anscheinend nicht alles nach Plan. Aber den 35. Geburtstag von Ikone Super Mario wollte man dann doch nicht ausfallen lassen. Heute veröffentlichte man ohne Vorabankündigung eine Anniversary Direct für Super Mario mit zahlreichen Ankündigungen.

Super Mario Bros. meets kompetitive Komponente. In dem Online-Kampfspiel Super Mario Bros. 35 tretet ihr gegen Spieler aus aller Welt an und auf den ersten Blick erinnert der Titel an Tetris 99. Und so ähnlich ist es auch. Besiegt ihr Gegner, werden sie in die Level der anderen Spieler geschickt. Natürlich auch umgekehrt. Item-Roulette und Strategie-Voreinstellungen sorgen für Abwechslung und strategische Komponente.

Super Mario Bros. 35 wird exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online ab dem 1. Oktober erhältlich sein. Laut heutiger Ankündigung ist es allerdings nur bis zum 31. März 2021 spielbar. Ein ausschließlich digital erhältliches Spiel, das dazu noch zeitlich eingeschränkt verfügbar ist. Nach dem 31. März wäre Super Mario 35 ein Relikt der Vergangenheit. Dazu wird sich Nintendo hoffentlich noch erklären.

Der erste Trailer zu Super Mario Bros. 35

Bildmaterial: Nintendo