Power Rangers Battle for the Grid: Lauren Shiba ist der nächste Power Ranger

Kürzlich erst hat Maximum Games bekannt gegeben, dass nachträglich eine physische Collector’s Edition zum Fighting-Game Power Rangers: Battle for the Grid für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch am 6. Oktober 2020 erscheinen wird. Die könnt ihr euch seit einigen Tagen auch schon bei Amazon vorbestellen*!

Zum bisherigen Kader dazustoßen soll außerdem Lauren Shiba als DLC-Charakter. Das war schon bekannt, doch nun steht auch das Datum fest. Besitzer der schon lange erhältlichen digitalen Variante können schon vor der Veröffentlichung der physischen Collector’s Edition mit Lauren Shinba spielen.

So soll Lauren Shiba, die vielen aus Power Rangers: Super Samurai bekannt vorkommen dürfte, am 15. September erscheinen. Sie ist damit der zweite DLC-Charakter der dritten Season. Im Juni erschien bereits Robert „RJ” James aus Power Rangers: Jungle Fury. Weitere Inhalte waren der Phantom Beast King Skin für Dai Shi sowie Samurai Megazord. Somit fehlt nur noch ein bislang unangekündigter Charakter, der im Rahmen der dritten Season veröffentlicht wird.

Power Rangers, let’s go!

In Power Rangers: Battle for the Grid versammeln sich klassische und aktuelle Ranger sowie Gegenspieler für Drei-gegen-drei-Kämpfe. Online-Kämpfe laden zu vielen Spielrunden ein. Einsteigern greifen vereinfachte Eingaben unter die Arme, wobei für ambitionierte Spieler dennoch viel Tiefe geboten werden soll.

Power Rangers: Battle for the Grid ist derzeit digital für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC-Steam sowie Stadia erhältlich. Die physische Veröffentlichung folgt demnächst.

via Gematsu, Bildmaterial: Power Rangers: Battle for the Grid, nWay