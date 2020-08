Resident Evil: Netflix bestätigt Serienumsetzung

Über 100 Millionen Mal hat sich die Resident-Evil-Serie bisher weltweit verkauft. Darauf lässt sich doch aufbauen. Es haben schon Videospiele mit weitaus weniger Verkäufen Netflix-Serien spendiert bekommen. Für Resident Evil wäre die Verfilmung natürlich keine Premiere, aber eine Netflix-Serie schon. Nun gabs nach vielen Meldungen und Gerüchten grünes Licht.

Netflix bestätigte, dass eine Serie in Zusammenarbeit mit Rechteinhaber Constantin Film entsteht. Auf Twitter teilte Netflix die Titelseite des Drehbuchs, ob nun gestellt oder nicht. Darauf sind jedenfalls die ersten Details zur ersten Episode der Resident-Evil-Serie bei Netflix zu lesen. „Welcome to New Raccoon City“ heißt die Episode, geschrieben ist die Story von Andrew Dabb (Supernatural) und Regie führt Bronwen Hughes (The Walking Dead).

Resident-Evil-Serie bildet zwei Zeitlinien ab

Der Hollywood-Reporter hat wie so oft weitere Details parat, übersetzt von Eurogamer. „Die Netflix-Serie wird ihre neue Geschichte in zwei Zeitlinien erzählen. In der ersten werden die 14-jährigen Schwestern Jade und Billie Wesker nach New Raccoon City verlegt. Eine künstliche Unternehmensstadt, die ihnen aufgezwungen wird, während sie ihre Jugend durchleben. Aber je mehr Zeit sie dort verbringen, desto mehr wird ihnen klar, dass die Stadt mehr ist als es scheint und ihr Vater möglicherweise dunkle Geheimnisse verbirgt. Geheimnisse, die die Welt zerstören könnten.“

Einen Trailer gibt es leider noch nicht.

Netflix wird zum Mekka für Videospieladaptionen

In den letzten Monaten ist einiges los bei Netflix, was Games angeht. Neil Druckmann arbeitet etwa zur Zeit mit Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin und dem TV-Riesen HBO zusammen, um eine Serienadaption von The Last of Us aus dem Boden zu stampfen. Kürzlich gaben auch noch Amazon und Jonathan Nolan und Lisa Joy von Kilter Films bekannt, an einer Umsetzung von Fallout zu arbeiten.

Darüber hinaus erwartet uns auch eine Serienumsetzung des RPG-Geheimtipps Disco Elysium und CD Projekt RED kündigte in Zusammenarbeit mit Studio Trigger und Netflix die Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners an. Neu hinzugekommen sind in den letzten Wochen auch eine Film-Adaption zu Beyond Good and Evil und eine Prequel-Serie zu The Witcher. Erst vor wenigen Tagen wurde die Verfilmung von Dragon’s Dogma angekündigt. Die vielen großen Namen hinter den jeweiligen Projekten machen auf jeden Fall schon mal Hoffnung auf starke Projekte.

Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom