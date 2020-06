Indie-Überraschungshit Disco Elysium erhält Serien-Adaption

Serien-Umsetzungen zu Videospielen scheinen zur Zeit en vogue. Nachdem wir zuletzt etwa über die geplante Adaption von The Last of Us berichteten, die in Zusammenarbeit von Neil Druckmann mit Craig Mazin und HBO entsteht, folgt nun die Meldung, dass auch der gefeierte Indie-Überraschungshit Disco Elysium zur Serie werden soll. Indie-Entwickler ZA/UM hat sich dafür mit der Produktionsfirma dj2 Entertainment zusammengetan, um das Projekt auf die Beine zu stellen.

Disco Elysium basiert auf Robert Kurvitz‘ Universum, das er mit seinem 2013 veröffentlichten Roman „Sacred and Terrible Air“ etablierte. Im Open-World-RPG schlüpft ihr in die Rolle eines Detektivs und habt ein einzigartiges Skillsystem zur Verfügung, mit dem ihr euren eigenen Weg formt, indem ihr unvergessliche Charaktere befragt, Morde löst oder Bestechungen annehmt.

Ihr agiert frei und könnt beispielsweise den Charakteren drohen, ihnen Honig ums Maul schmieren oder auch einfach Gedichte schreiben und Karaoke singen. Damit das möglich wird, könnt ihr 24 verschiedene Skills mischen und euren Charakter noch weiter individualisieren.

Momentan noch Zukunftsmusik

Disco Elysium wurde erstmals im Oktober letzten Jahres für PCs veröffentlicht und erfreute sich lauten Lobeshymnen, die nicht zuletzt im Sieg von vier Preisen im Rahmen der Game Awards resultierten – darunter die Auszeichnung für die beste Narrative. Wenig verwunderlich also, dass ZA/UM das Momentum nutzen möchte, die Marke weiter auszubauen.

Momentan ist allerdings noch kein Autor mit dem Verfassen entsprechender Drehbücher beauftragt, auch gibt es noch kein TV-Network oder Streaming-Anbieter, die sich dem Projekt angenommen haben. Derzeit finden diverse Treffen mit Autoren zur Anfertigung eines Pitches statt, der im besten Falle noch in diesem Jahr verschiedenen Anbietern vorgestellt werden soll.

Klingt also alles noch nach Zukunftsmusik – Potenzial hat das Projekt aber sicherlich. Disco Elysium soll übrigens noch in diesem Jahr für Konsolen verfügbar werden, einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht.

via Variety, Bildmaterial: Disco Elysium, ZA/UM