Fallout: Die Schöpfer von Westworld produzieren mit Amazon Studios eine Serie zur Endzeit-Reihe

Große Neuigkeiten für Fans der Endzeit-Reihe Fallout. In Zusammenarbeit mit Amazon Studios und Kilter Films soll eine Serien-Adaption zum langjährigen Franchise entstehen, wie der offizielle Twitter-Kanal verlauten ließ.

Von den Westworld-Schöpfern Jonathan Nolan und Lisa Joy

Hinter der Produktionsfirma Kilter Films stehen vor allem zwei bekannte Namen aus dem Serien-Geschäft: Jonathan Nolan und Lisa Joy. Die beiden verantworteten zuletzt gemeinsam die HBO-Serie Westworld, waren darüber hinaus aber in diversen Positionen, an anderen Projekten beteiligt.

Jonathan Nolan schrieb nicht zuletzt an mehreren Drehbüchern seines Bruders Christopher Nolan mit.

Für die Serien-Umsetzung von Fallout treten die beiden nun als ausführende Produzenten auf. Ob sie darüber hinaus, wie auch schon in Westworld, andere kreative Posten bekleiden, ist augenblicklich noch nicht klar. Neben Nolan, Joy und Athena Wickham von Kilter Films, werden auch Todd Howard von den Bethesda Game Studios und James Altman von Bethesda Softworks als Produzenten tätig werden.

Nolan und Joy streben für das Projekt an, „die Härte des Ödlandes darzustellen, welches ironischerweise aus der utopischen Vorstellung vergangener Generationen entstand, die Welt durch Kernenergie zu einem besseren Ort zu machen.“ Während der „raue Ton“ der Vorlage gewahrt wird, soll auf „vereinzelte Momente ironischen Humors und B-Movie-Nuklear-Fantasien“ nicht verzichtet werden.

Tut sich ein neuer Trend auf?

Fallout stellt damit die nächste große Videospielserie dar, die zum Sprung auf die (kleine) Leinwand ansetzt. Zuletzt berichteten wir über den Zusammenschluss von Naughty Dogs Neil Druckmann und Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin mit dem TV-Riesen HBO, um eine Serien-Umsetzung vom Endzeit-Drama The Last of Us zu realisieren. Die Arbeiten laufen dort schon und mit Johan Renck ist bereits ein renommierter Name für den Regieposten der Pilot-Episode gewonnen.

Auch der Indie-Überraschungshit Disco Elysium darf sich in Zukunft über eine Serien-Adaption freuen. Indie-Entwickler ZA/UM tut sich dafür mit der Produktionsfirma dj2 Entertainment zusammen – die Arbeiten am Projekt befinden sich allerdings noch im Anfangsstadium.

Sieht also ganz so aus, als tue sich momentan ein neuer Trend auf. Bleibt zu hoffen, dass die renommierten Namen hinter den Kameras in gelungenen Serien-Projekten resultieren. Man darf aber zumindest schonmal vorsichtig optimistisch sein.

Wie seht ihr das – freut ihr euch über die Welle an Serien-Adaptionen? Habt ihr Lust auf eine Fallout-Serie?

