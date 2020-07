Netflix kündigt The Witcher: Blood Origin an, eine Prequel-Serie

Trotz des Mega-Erfolgs des Franchises kommt das etwas überraschend. Netflix hat eine Prequel-Serie zu The Witcher angekündigt! The Witcher: Blood Origin entsteht dabei losgelöst von der eigentlichen Netflix-Serie des Hexers und spielt 1.200 Jahre vor den Ereignissen rund um Geralt von Riva. Damals „verschmolzen die Welten von Monstern, Menschen und Elfen zu einer“ und es entstand der erste Hexer.

Ein sehr interessantes Szenario also. Doch bis Witcher-Fans die 6-teilige Serie sehen, wird es wohl noch eine Weile dauern. Produziert wird The Witcher: Blood Origin von Declan de Barra, der bereits an einem Drehbuch der Witcher-Serie beteiligt war. Auch Witcher-Showrunnerin Laura Schmidt Hissrich ist dabei. Zum Cast gibt es noch keine Details, auch noch nocht zum Sendetermin.

Zweite Staffel ist in Produktion

Unterdessen ist die zweite Staffel zur Witcher-Serie bereits in Produktion, wie im Februar bestätigt wurde. Die Ausstrahlung der insgesamt neun Folgen ist jedoch auch erst für das kommende Jahr geplant. Auch Vesemir ist dann mit dabei, der von Kim Bodnia gespielt wird. Darüber hinaus befindet sich auch noch ein Anime-Film zu The Witcher in Produktion. Auch er wird bei Netflix an den Start gehen und widmet sich ebenfalls Geralts väterlichem Freund Vesemir.

Von der Videospielfront gab es zuletzt ebenfalls berichtenswertes. Das Mega-Franchise knackte den Meilenstein von 50 Millionen verkauften Einheiten weltweit. Da ist es auch wenig verwunderlich, dass man bei CD Projekt RED inzwischen mit einem kleinen Entwicklerteam an The Witcher 4 arbeitet, von dem man natürlich nicht weiß, ob es so heißt. Auch wenn bei CDP derzeit natürlich alles noch im Schatten von Cyberpunk 2077 steht, mit The Witcher gehts sicher weiter.

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED