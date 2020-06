Resident Evil: Capcom vermeldet 100 Millionen verkaufte Einheiten

In dieser Woche erst kündigte Capcom im Rahmen des »Future of Gaming«-Events mit Resident Evil Village, den nächsten Eintrag in die langlebige Survival-Horror-Serie an. Nun verkündete der japanische Entwickler und Publisher die nächsten guten Nachrichten. Demnach gelang es Capcom, 100 Millionen Spiel-Einheiten des »Resident Evil«-Franchises abzusetzen. Damit stellt es die erste Marke in der Firmenhistorie dar, welches diesen Meilenstein erreicht.

Dazu beigetragen haben in jüngster Vergangenheit vor allem Remakes. Das Resident Evil 2 Remake* verkaufte sich über 5 Millionen Mal und stellte dabei sogar das Original in den Schatten. Auch das Resident Evil 3 Remake* vermeldete gleich nach dem Verkaufsstart beeindruckende 2 Millionen verkaufte Einheiten. Ein Remake des vierten Teils ist Medienberichten zufolge intern bereits durchgewunken.

Capcom gibt an, auch künftig am Wachstum der Marke zu arbeiten zu wollen, indem das über die Jahre gesammelte Know-How in die Entwicklung und Veröffentlichung von Next-Gen-Titeln fließen soll – den Anfang macht dabei Resident Evil Village im kommenden Jahr.

Klingt also ganz danach, als strebe Capcom an, die aktuelle Veröffentlichungsfrequenz für Resident Evil beizubehalten. Als nächstes dürfen wir uns erstmal auf Resident Evil Village freuen, welches 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X und PCs via Steam erscheint.

Nachfolgend noch einmal der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom