Pokémon-Parfüm: Riechen wie Pikachu – die neuen Düfte sind jetzt erhältlich

Merchandise und Artikel rund um Pokémon gibt es ja wirklich in allen Formen und Farben. Seit einigen Tagen gibt es auch eine neue Serie von Pokémon-Parfüm. Ja, das habt ihr ganz richtig gelesen. Düfte rund um Pokémon also. Für alle Pokémon-Trainer, die schon lange Zeit den Wunsch hegen, einmal wie ihre Taschenmonsterchen zu riechen. Zur Auswahl stehen dafür nun die Duftrichtungen Pikachu, Mew und Evoli. 1.500 Yen kostet die Parfümsticks jeweils.

Wenn ihr euch jetzt ausmalt, wie wohl ein Pikachu riecht, möchten wir euch gerne auf die Sprünge helfen. Der Pikachu-Parfümstick bietet eine Geruchskomposition aus Zitrone und Seife. Mew riecht nach Birnen und Pfirsichen. Und Evoli nach Äpfeln und Rosen. Habt ihr euch sicherlich auch so gedacht.

Pokémon-Parfüm ist wohl auch etwas für Sammler

Die Parfümsticks gibt es natürlich nur in Japan. Neben ihrer Grundfunktion sind sie aber wahrscheinlich tatsächlich auch für Sammler interessant. Denn das Design der Verpackungen ist schon exklusiv, das muss man gestehen. Während das Design des Pikachu-Sticks an die Taisho-Zeit angelehnt ist, erinnert das Evoli-Parfüm an den Ukiyo-e-Artstyle. Mew kommt hingegen etwas poppiger daher.

Für den weniger exklusiven Pokémon-Fan

Falls euch das jetzt alles ein bisschen zu verrückt ist, es geht auch bodenständiger. Seit heute ist beispielsweise die neue Anime-Staffel zu Pokémon im deutschen TV angelaufen. Die neue Serie mit Pokémon Reisen begann mit der ersten Folge „Hallo, Pikachu!“. Neben der neuen TV-Staffel steht derzeit auch noch ein neuer Kinofilm an. Der Film „Coco“ soll in Japan nach einer Verschiebung am 7. August an den Start gehen. Für Deutschland steht noch kein Termin fest.

Videospielfans tauchen derzeit in die neuen Inhalte der ersten DLC-Erweiterung zu Pokémon Schwert und Schild ein oder teilen in Pokémon Café Mix für Mobilgeräte fleißig leckere Gerichte und Drinks aus. Und natürlich freuen sie sich auch auf New Pokémon Snap, eine Neuinterpretation des N64-Klassikers.

via Siliconera, Emomiu, Bildmaterial: Nintendo, Creatures, GAME FREAK, TV Tokyo, ShoPro, JR Kikaku, Pokemon