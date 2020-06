The Pokémon Company und Game Freak haben in der heutigen Pokémon Presents New Pokémon Snap für Nintendo Switch angekündigt. Ein erster Trailer gibt uns erste Eindrücke zum Spiel, welches noch ohne Datum ist.

Pokémon Snap erschien einst zur Jahrtausendwende für Nintendo 64. Die Neuauflage soll nun natürlich das bekannte Spielprinzip ausbauen. Im Original musste man bereits als Fotograf möglichst viele Pokémon von ihrer besten Seite in Szene setzen. Genau hier knüpft nun auch New Pokémon Snap an.

Trailer ab Minute 5:22:

Bildmaterial: New Pokémon Snap, The Pokémon Company, Nintendo / Game Freak