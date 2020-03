Neuer Trailer zum 23. Pokémon-Film „Koko“ gibt Einblicke in die Story

Mit Zarude hat The Pokémon Company kürzlich ein neues mysteriöses Pokémon für Pokémon Schwert und Schild enthüllt. Das Finsteraffen-Pokémon kann in den Spielen aber nicht im normalen Spielverlauf gefunden werden. „Erfahre bald mehr“, heißt es im Teaser-Trailer von The Pokémon Company.

Zarude kann aus seinem Nacken, seinen Handgelenken und seinen Fußsohlen Ranken wachsen lassen. Diese sind kräftig, beweglich und können zu vielen verschiedenen Zwecken eingesetzt werden. Es kann seine Ranken um Äste wickeln und sich so fortbewegen oder nach Beeren an weit entfernten Ästen greifen. Außerdem verfügen die Ranken über heilende Eigenschaften. Wenn Zarude sie um eine Wunde legt, verheilt diese.

Wie es der Zufall so will, wird Zarude nicht nur in den aktuellen Spielen irgendwann eine Rolle spielen, sondern auch im kommenden, 23. Pokémon-Film. Zum neuen Film „Koko“ gibt es ebenfalls einen neuen japanischen Trailer, der weitere Einblicke in die Geschichte bietet. Natürlich ist Zarude mit von der Partie! Ninotaku fasst die Geschichte so zu sammen:

Die Geschichte nimmt euch mit in den Okoya-Wald, ein Naturschutzgebiet, in dem die Pokémon in völliger Freiheit leben und in das kein Mensch eintreten darf. Einzige Ausnahme ist der Junge Koko, der von Zarude aufgezogen selbst wie ein Pokémon lebt, bis es eines Tages zur wundersamen Begegnung mit Ash und seinen Freunden kommt…

Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Wann der Film in Deutschland an den Start geht, steht noch in den Sternen. In Japan wird es am 10. Juni soweit sein. Animiert ist der neue Kinostreifen von Studio OLM (Inazuma Eleven, Ni no Kuni).

Neuer Trailer zum 23. Pokémon-Film „Koko“

Der Trailer zu Zarude in Pokémon Schwert und Schild

via The Pokémon Company, Ninotaku, Bildmaterial: The Pokémon Company