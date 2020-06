Pokémon Reisen: 23. Anime-Staffel startet voraussichtlich am 5. Juli hierzulande

Die 23. Anime-Staffel von Pokémon startet allem Anschein nach am 5. Juli 2020 in Deutschland durch. Die neue Staffel geht hierzulande mit dem Titel Pokémon Reisen: Die Serie an den Start. Der Termin ist noch nicht offiziell, doch auf die guten, alten Programmzeitschriften scheint Verlass zu sein. Mehrere dieser Formate, darunter Fernsehserien.de, TVInfo oder Prisma listen die erste Folge der Staffel für den 5. Juli 2020.

Die Folge 1088 mit dem Titel „Hallo, Pikachu!“ wird demnach am Sonntag, den 5. Juli um 10:30 Uhr sowohl auch Super RTL als auch Toggo Plus erstausgestrahlt. Die Sender hatte The Pokémon Company bereits im April bekannt gegeben.

Neben der neuen TV-Staffel steht derzeit auch noch ein neuer Kinofilm an. Der Film „Coco“ soll in Japan nach einer Verschiebung am 7. August an den Start gehen. In Japan lockt McDonald’s derzeit schon wieder kräftig die Kids in die Filialen: mit neuem Pokémon-Spielzeug, angelehnt an den neuen Kinostreifen.

Eine Einführung zur neuen Anime-Staffel:

Pokémon-Trainer Ash Ketchum hat ein neues Vorhaben: die Welt bereisen! Zuvor begibt er sich jedoch mit seinem Partner-Pokémon Pikachu zur Eröffnung des Kirsch-Laboratoriums, einem Forschungsinstitut, das sich der Aufdeckung von Pokémon-Geheimnissen in jeder Region widmet. Ash macht die Bekanntschaft von Goh, einem Jungen, der auch alles über Pokémon herausfinden möchte. Umso mehr freuen sich die beiden, als Professor Kirsch sie zu offiziellen Forschungskollegen macht. Ash möchte noch immer unbedingt Pokémon-Meister werden und Goh hat sich zum Ziel gesetzt, jeweils ein Exemplar jedes Pokémon zu fangen (einschließlich des Mysteriösen Pokémon Mew). So begeben sich die beiden Trainer auf ein aufregendes Abenteuer in die weite Welt der Pokémon.

Nachfolgend seht ihr drei Promo-Bilder und den ersten Trailer.

