Tamagotchi zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sollen im Westen erscheinen

Seid ihr Fans des Anime und Manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba und könnt darüber hinaus etwas mit Tamagotchi anfangen? Dann könnte euch die aktuelle Meldung von Bandai Namco freuen. Die ursprünglich nur für den japanischen Markt angekündigten „Demon Slayer“-Tamagotchi-Modelle, sollen dem Unternehmen zufolge auch außerhalb von Japan veröffentlicht werden. Ein Tweet des offiziellen Kanals von Tamagotchi US bestätigt die Meldung. Sie sollen zu einem Preis von 24,99 US-Dollar über Anbieter wie Amazon oder GameStop verfügbar werden.

Mehrere Modelle der „Demon Slayer“-Tamagotchi

Bandai Namco aktualisierte die eigene Webseite mit einer Listung der drei Modelle: Tanjirotchi, Nezukotchi und Kisatsutaitchi. Während die ersten beiden Modelle überall erhältlich sein werden, handelt es sich bei letzterem, um ein Amazon-exklusives Design.

Tamagotchi-Kenner werden es sich schon denken können. Das Ziel des Spiels ist das Aufziehen eurer Charaktere, damit sie zu den ikonischen Figuren der Vorlage heranwachsen. Stärkt sie mit Reis und grünem Tee und versucht euch an diversen (an die Vorlage angelehnten) Minispielen. Da es sich bei den Modellen um importierte handelt, liegt die Anleitung ausschließlich in japanischer Sprache bei. Über die offizielle Webseite sollen aber entsprechende Übersetzungen angeboten werden.

Die „Demon Slayer“-Tamagotchi sollen in Japan im Oktober 2020 erscheinen. Wann sie ihren Weg in den Westen finden, ist bislang noch nicht bekannt.

Derzeit sind auch zwei Videospielumsetzungen geplant

Übrigens soll Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba gleich zwei Videospielumsetzungen erhalten. Eine für PlayStation 4 und eine weitere für Mobilgeräte. In der PS4-Variante tauchen SpielerInnen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal. Denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger. Das PS4-Spiel soll erst 2021 in Japan erscheinen.

Greift ihr zu einem der Tamagotchis? Welcher ist euer Favorit?

via Siliconera, (2), Bildmaterial: Bandai