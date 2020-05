PlayStation Plus lockt im Juni mit großen Namen: Star Wars und Call of Duty

Ist das schon so langsam der feierliche Abgesang auf PlayStation 4? PlayStation Plus lockt im Juni mit zwei großen Namen: Call of Duty und Star Wars. Call of Duty: WWII steht schon jetzt zum Spielen ohne weitere Kosten zur Verfügung. Am regulären PS-Plus-Termin am 2. Juni folgt dann auch noch Star Wars Battlefront II, wie Sony heute bekannt gab.

Während Call of Duty: WWII „für ein unnachahmliches Erlebnis des Zweiten Weltkrieges“ (naja) mit drei verschiedenen Spielmodi (Kampagne, Multiplayer und Zombies) sorgt, werden Spieler in Star Wars Battlefront II selbst zu legendären Starfighter-Piloten. Ob mit Lichtschwert bewaffnet oder im Weltraum mit einer X-Flügler-Staffel gegen riesige Sternenzerstörer!

Bildmaterial: Call of Duty: WWII, Activision / Sledgehammer Games