Xbox Series X lockt mit „tausenden Games dank Abwärtskompatibilität“

Während es bei PlayStation 5 einige Irritationen rund um die Abwärtskompatibilität gab, greift Microsoft heute im großen Stil an. In einem neuen Blogpost teilt Jason Ronald, Partner Director of Program Management for the Xbox Platform Team, einige weitere Details zu Xbox Series X mit.

Dabei geht es vor allem um die eingangs angesprochene Abwärtskompatibität. Die Message von Xbox dabei: nehmt eure Games mit. „Bewahre das Vermächtnis deiner Spiele“, lautet eine Zwischenüberschrift. Neben Spielerfolgen, liebgewonnenen Gaming-Zubehör und sogar Peripherie-Geräten sollen das eben auch Games sein. Dass man Microsoft da glauben kann, zeigt die aktuelle Generation. Mit einigen Anstrengungen hat man inzwischen über 500 Games von Xbox 360 nativ kompatibel mit Xbox One gemacht.

Und für Xbox Series X kündigt man heute an: „Nach über 100.000 Test-Stunden [sind] bereits tausende Titel auf Xbox Series X spielbar – vom gefeierten Top-Titel bis hin zu kultigen Klassikern und den Lieblingsspielen der Community ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bereits jetzt spielen wir im Team Xbox täglich auf Xbox Series X und wechseln mühelos zwischen den Konsolengenerationen hin und her.“

Auch diesmal verspricht man native Abwärtskompatibilität. Das heißt, ihr könnt eure alten Discs einlegen und loszocken. Nicht etwa alte Software erneut herunterladen oder sogar erneut kaufen. Dabei steigert sich nebenbei auch die Auflösung und es gibt eine verbesserte Bildwiederholrate und -qualität. In „vielen Fällen steigert sich die Performance der Titel um ein Vielfaches im Vergleich zur ursprünglichen Version“. Ladezeiten verkürzen sich ebenfalls und sogar das neue Quick-Resume-Feature soll von abwärtskompatiblen Games genutzt werden können.

Wie wichtig ist euch das? Und wie groß ist eigentlich eure Xbox-Bibliothek zuhause?

Bildmaterial: Xbox Series X, Microsoft