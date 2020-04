Final Fantasy VII Remake: Entwickler sprechen über gestrichene Szenen

Im brandneuen Ultimania-Guide zum Final Fantasy VII Remake befindet sich – wie es üblich ist für diese Guides – auch ein großes Interview mit den Machern. Auch üblich ist es, dass diese Interviews aus solchen Bildern nach der Veröffentlichung der Guides ganz fix auch im Internet übersetzt werden.

Gestern erreichte uns aus diesem Interview beispielsweise die Information, dass die Anzahl der Episoden des Remakes auch intern immer noch nicht mit Sicherheit feststeht.

Nun liegt eine komplette Übersetzung des Interviews mit Tetsuya Nomura (Director), Yoshinori Kitase (Producer) und Kazushige Nojima (Scenario Writer) dank Aitaikimochi vor. In ihrem Tumblr-Blog könnt ihr euch das gesamte jetzt englischsprachige Werk zu Gemüte führen. Außerdem könnt ihr das Werk natürlich auch als japanisches Original kaufen.

Vorsichtig, ihr solltet zuerst Final Fantasy VII Remake beenden. Es gibt zwar keine echten Story-Spoiler, aber doch viele Anspielungen und Details, von denen ihr vielleicht nichts wissen wollt.

Das fünfte Spiel der Compilation

Wir gehen deshalb an dieser Stelle auch nicht näher auf die Themen ein, verraten euch aber, worum es im Interview unter anderem geht. So sehen die Macher das Remake als fünftes Werk der Final Fantasy VII Compilation. Also als gleichberechtigt neben Advent Children, Before Crisis, Crisis Core und Dirge of Cerberus. Es existiert also nicht anstelle von Final Fantasy VII, dem Original. Sondern daneben. Das Wörtchen „Remake“ im Titel hat außerdem eine zusätzliche Bedeutung.

Es geht außerdem um einige gestrichene Szenen, es geht um Clouds Verhalten und um Szenen, die mehrfach neu geschrieben wurden, bis man zufrieden war. Und um weitere Entscheidungen vor und während der Entwicklung.

Final Fantasy VII Remake – und kein Ende…

