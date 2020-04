Final Fantasy VII Remake: Artbook „World Preview“ erhält eine Lokalisierung

Square Enix hat die Lokalisierung des japanischen Artbooks Final Fantasy VII Remake: World Preview angekündigt. In Japan ist das über 100 Seiten starke Hardcover-Buch bereits erschienen. Das macht auch Sinn, schließlich soll es laut Titel ja eine „Vorschau“ sein. Wenn ihr es also eilig habt, könnt ihr es auch importieren. Denn im Westen wird es leider erst im September erscheinen.

Vorbestellen könnt ihr die englische Lokalisierung des Buchs ebenfalls schon.

Das Buch soll sowohl neuen Spielern als auch alten Fans wichtige Informationen zu Charakteren, dem Setting, Gameplay und mehr bieten. Außerdem gibt es eine Einleitung von Producer Yoshinori Kitase und Director Tetsuya Nomura.

Die japanische Fassung wirbt auch mit einer Kurzgeschichte von Kazunari Nojima. In der Beschreibung von Square Enix Manga ist davon keine Rede. Mal sehen.

Mehr Einblicke als das Cover-Artwork gibt es bisher leider nicht.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO