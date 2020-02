Final Fantasy VII Remake gibt neue Einblick in Nebenquests, zu Professor Hojo und Beschwörungen

Square Enix hat heute neue Screenshots und weitere Details zum Final Fantasy VII Remake veröffentlicht. Nachdem wir zuletzt im „Theme-Song“-Trailer einen ersten Blick auf Red XIII werfen durften, wird es heute auch Zeit für eine Vorstellung von Professor Hojo. Die meisten unserer Leser brauchen wohl keine Einführung, aber hier ist sie.

Hojo ist Leiter der Forschungsabteilung des Shinra Konzerns und entwickelt verschiedene biologische Waffen, ohne

Rücksicht auf Ethik oder Moral. Red XIII wird derzeit als eines seiner Forschungsobjekte gefangen gehalten. Wenn es seiner Arbeit zugutekommt, zögert er nicht, für seine Experimente Menschenleben zu opfern. In einem seiner letzten Forschungsprojekte führte er besondere Operationen an Soldaten durch, um ihre physische Kraft zu. Er erschuf SOLDAT.

Ein Blick auf Tifas Kampfkünste

Wie schon bei den anderen Charakteren gibt es heute außerdem eine kleine Einführung in die Kampf-Basics von Tifa. Die Charaktere werden sich anders steuern als noch im steifen, rundenbasierten System der 90er-Jahre. Cloud ist natürlich der Nahkämpfer, eine Art offensiver Allrounder. Aerith hingegen ist defensiv, eine Fernkämpferin und auf das Wohl der Gruppe bedacht. Eine Vorschau auf Tifa gab Kitase schon im November, nun gibt es weitere Infos.

Tifa verfügt über „mächtige Spezialfertigkeiten“, die per Dreieck-Taste ausgelöst werden. Ihre Geheimtechnik wird mit jeder Aktivierung der Fertigkeit „Entfesselung“ um eine weitere Stufe verstärkt. Tifa beginnt mit „Schmetterer“, der Gegner in die Luft schleudert und ihnen einen Kinnhaken verpasst. Tifas „Sprengfaust“ ist die nächste Stufe, gefolgt vom „Schlagsturm“. Ihr seht diese Angriffe auf den neuen Screenshots.

Söldner-Aufträge – es gibt Nebenquests in Midgar

Die neuen Screenshots zeigen außerdem ein brandneues Feature im Remake. Es gibt echte, moderne Nebenquests in Midgar. Cloud kann vielen Bewohnern unter die Arme greifen, auch Händlern. Sie fragen ihn nach diversen Dingen und Cloud erhält natürlich auch Belohnungen. Ihr jagt Monster, sucht vermisste Katzen oder löst ein Rattenproblem. Angenommene Aufträge könnt ihr euch in eine Menü ansehen.

Neues Feature: der Kampfbericht

Außerdem wartet der „Kampfbericht“ auf euch. In den Slums von Sektor 7 trefft ihr auf Chadley, eigentlich ein Praktikant von Hojo. Er hat Missionen für euch, die Materia betreffen. Wenn ihr festgelegte Bedingungen erfüllt, dann könnt ihr Materia entwickeln oder neue Materia von Chadley abkaufen. Beispielsweise müsst ihr Analyse auf Gegner wirken oder Feinde mehrfach in den Schockzustand versetzen. Es scheint, als beträfen diese Aufträge vor allem Kämpfe. So soll wohl noch ein wenig mehr Abwechslung geschaffen werden.

Beschwörungen

Einen weiteren Blick gibt es außerdem auf die Beschwörungen, diesmal ganz konkret auf Chocobo-Küken, Karfunkel und Kaktor. Das Chocobo-Küken ist ein Vorbestellerbonus für alle Versionen des Spiels bei allen teilnehmenden Händlern, so zum Beispiel auch bei Amazon*. Bei Amazon erhaltet ihr zusätzlich exklusiv das PS4-Theme „Sephiroth“ dazu. Die Beschwörungsmateria Kaktor ist ein Vorbestellerbonus der Deluxe Edition bei allen teilnehmenden Händlern.

Auf weiteren Bildern seht ihr den Mako-Reaktor von innen und den Helixtunnel. Das ist der Tunnel, durch den einst der Zug von Cloud fuhr (und wohl auch wieder fahren wird). Auch im Remake gibt es Kontrollpunkte, an denen automatisch die IDs der Fahrgäste kontrolliert werden…

via Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix