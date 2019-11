Final Fantasy VII Remake: Das sind die Kampfbasics von Tifa Lockhart

Jeder Charakter im neuen Final Fantasy VII Remake wird sich ein wenig anders steuern. In einem neuen Videoclip bei Twitter erklärt euch Producer Yoshinori Kitase dies nun anhand eines Beispiels. Er stellt euch die Basics von Tifa Lockhart vor.

Tifa kämpft wie in einem Fighting-Game

So könne man Tifa zum Beispiel als einen Mönch- oder Kampfkunst-Charakter verstehen, meint Yoshinori Kitase. „Ihre Steuerung ist sehr leicht zu lernen. Sie hat normale und starke Attacken, die mit dem Viereck- und dem Dreieck-Button ausgelöst werden, so wie in einem Fighting-Game. Darüber hinaus kann sie ihre Sprengfaust nutzen und diese wird den starken Angriff auf dem Dreieck-Button auf den noch mächtigeren Angriff Schlagfaust upgraden. [Die Sprengfaust] noch einmal zu benutzen, upgraded diesen [Angriff] zu der noch besseren Entfesselung. So verbessere Tifa ihre Angriffe und das mache sie laut Yoshida eher zu einem Action- oder Kampfspiel-Charakter.

Einblicke zu Tifas Kampfkünsten könnt ihr euch noch einmal im Video unten holen. Es zeigt eine Gameplay-Aufnahme von der Tokyo Game Show 2019. Ab Minute 35 seht ihr Tifa, direkt gesteuert vom Spieler. Im Vergleich dazu seht ihr etwa ab Minute 12 auch intensive Kampfsequenzen mit Cloud.

Aus welchen Charakteren wird eure Gruppe bestehen?

Wir sind gespannt, wie sehr sich die anderen Charaktere in ihrer Steuerung unterscheiden werden. Was meint ihr? Und was denkt ihr, welche Charaktere letztlich eure Gruppe ausmachen werden? Steht das für euch schon fest?

Das Final Fantasy VII Remake ist das erste Spiel des Projekts und ist in der Stadt Midgar angesiedelt. Final Fantasy VII Remake erscheint weltweit am 3. März 2020 für PlayStation 4. Die Deluxe Edition könnt ihr bei Amazon vorbestellen*. Beschwörungs-Materia wird es auch als Vorbestellerbonus geben, darüber erfahrt ihr hier mehr. Wir haben das Remake bei der Gamescom 2019 angespielt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix