Theme-Song-Trailer zum Final Fantasy VII Remake veröffentlicht

Square Enix versorgt uns heute mit einem neuen Trailer zum Final Fantasy VII Remake! Der Theme-Song „Hollow“ stammt dabei vom Komponisten Nobuo Uematsu, den Gesang steuerte Yosh von Survive Said The Prophet bei. Der Text stammt von Kazushige Nojima, die Übersetzung von Ben Sabin und John Crow. Für das Arrangement und die Synthesizer-Programmierung war Kenichiro Fukui ständig. In einem zweiten Video gibt es einen Blick hinter die Kulissen zum Theme-Song, in welchem vor allem Nobuo Uematsu zu Wort kommt.



Aber natürlich zeigt das fast vier Minuten lange Video auch neue Szenen aus dem Spiel. So tauchen wir tiefer in die Abenteuer von Cloud, Tifa, Aerith und Barret in der Stadt Midgar ein. Wir sehen Cloud im Honey Bee Inn, bekannte und neue Charaktere sowie Antagonisten und Kämpfe mit Beschwörungen.

Das Final Fantasy VII Remake soll nun nach einer Verschiebung am 10. April 2020 für PlayStation 4 erscheinen. Ganz konkret spielt „das erste vollständige Spiel dieses Projekts“ in der Megalopolis Midgar und ist damit, wenn man an das Original denkt, nur ein kleiner Teil der gesamten Geschichte. Um das Episodenformat und den Umfang des Spiels brauchen wir uns aber keine Sorgen machen, versicherte Tetsuya Nomura zuletzt.

Was wir wissen, ist, dass im Remake unter anderem die Geschichte von Avalanche und seinen Charakteren vertieft werden soll und dass es sogar neue Charaktere gibt. Und auch auf neue Bosse werden Spieler im Remake stoßen.

Die Deluxe Edition könnt ihr bei Amazon vorbestellen*. Beschwörungs-Materia wird es als Vorbestellerbonus geben, darüber erfahrt ihr hier mehr.

Trailer (deutsch)

Trailer (englisch)

Trailer (japanisch)

Hinter den Kulissen von „Hollow“

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix