Final Fantasy VII Remake: „Kein Grund zur Sorge“ wegen Episodenformat und Umfang

In etwa drei Monaten erscheint das „Final Fantasy VII Remake„, das eigentlich kein vollständiges Remake von Final Fantasy VII ist. Denn es wird lediglich einen Teil der originalen Handlung beinhalten. Ganz konkret spielt der erste Teil in der Megalopolis Midgar und ist damit, wenn man an das Original denkt, nur ein kleiner Teil der gesamten Geschichte. Das ist nunmehr bekannt.

Was immer noch nicht bekannt ist: aus wievielen Teilen das Remake nun tatsächlich bestehen wird. Laut Square Enix handelt es sich beim ersten Teil um „das erste vollständige Spiel dieses Projekts“, so heißt es in der aktuellen Pressemeldung. Das soll sicher suggerieren, dass Fans in Sachen Umfang wohl nichts zu befürchten haben.

Neben neuen Charakteren gibt es auch neue Bosse

Was wir auch wissen ist, dass im Remake unter anderem die Geschichte von Avalanche und seinen Charakteren vertieft werden soll und dass es sogar neue Charaktere gibt. Und auch auf neue Bosse werden Spieler im Remake stoßen.

„Was neue Charaktere angeht, habe ich ja in vergangenen Interviews gesagt, es würde keine geben – wir haben es zwar nicht mit Hauptcharakteren zu tun, aber am Ende sind es doch einige mehr geworden, wir wollten Midgar schließlich reichhaltig gestalten. Beim Endboss von Midgar denkt ihr wahrscheinlich an den Motorball, aber in diesem Spiel wird es neue Bosse geben, die der Story noch mehr Spannung verleihen“, so Nomura.

Das klingt tatsächlich danach, als würde die Geschichte in Midgar und Midgar selbst beträchtlich ausgeschmückt. Was meint ihr? Nomura meint jedenfalls: „Ich kann nicht viel zu unseren tatsächlichen Plänen sagen, aber was die vielen Fragen zum Umfang des Spiels angeht – da besteht überhaupt kein Grund zur Sorge. Allein der Midgar-Teil ist so intensiv und umfangreich, dass ich dem Team anweisen musste, ihn ein bisschen zu verschlanken.“

Ein Versprechen von Tetsuya Nomura

Wieviele Episoden (oder wie man es auch nennen mag) Final Fantasy VII Remake nun bietet, bleibt damit weiter unklar. Aber klar ist, zumindest wenn man Nomura glauben möchte, dass auch schon der erste Teil des Remakes eine vollwertige Erfahrung ist, die euch eine Weile beschäftigt.

Und dann schiebt er gleich noch ein Versprechen hinterher: „Wir haben schon angefangen, am nächsten Titel zu arbeiten, aber ich bin zuversichtlich, dass wenn ihr diesen Teil spielt, werden eure Erwartungen noch größer werden – so wie die Welt jenseits von Midgar. Bis zum nächsten Mal.“

Final Fantasy VII Remake erscheint weltweit am 3. März 2020 für PlayStation 4. Die Deluxe Edition könnt ihr bei Amazon vorbestellen*. Beschwörungs-Materia wird es als Vorbestellerbonus geben, darüber erfahrt ihr hier mehr. Wir haben das Remake bei der Gamescom 2019 angespielt.

via Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix