Final Fantasy VII Remake: Zahlreiche neue Details und Bilder

Square Enix hat heute eine ganze Ladung neuer Screenshots, Artworks und passender Details zum Final Fantasy VII Remake veröffentlicht. Dabei geht es vor allem um die Charaktere der Widerstandsgruppe Avalanche und ihre Gegenspieler von den Turks.

Die Turks sind eine kleine, erlesene Einheit aus Shinras Abteilung für „allgemeine Angelegenheiten“. Die Truppe übernimmt besondere Missionen für den Konzern, darunter die Rekrutierung potenzieller SOLDAT-Anwärter. Aber auch der Personenschutz und geheimdienstliche Tätigkeiten, bis hin zu Attentaten, steht auf der Aufgabenliste der Turks. Sie arbeiten verdeckt.

Die Ermittler der Turks

Reno ist einer der Ermittler der Turks. Er hält seine Widersacher nicht nur mit seinem feuerrochten Haar, sondern auch mit einem stets zynischen Lächeln auf Abstand. Im Kampf bewegt er sich flink und kann einen wahren Sturm von Angriffen entfesseln. An seiner Seite sieht man oft Rude. Rasierter Kopf, eine kräftige Statur und seine Sonnenbrille sind seine Markenzeichen. Er verschwendet keine Zeit mit vielen Worten und verlässt sich im Kampf einzig auf seinen Körper und seine Kampfkunst.

Die Widerstandsgruppe Avalanche

Die Widerstandsgruppe Avalanche ist den Turks natürlich ein Dorn im Auge. Sie hat sich dem Schutz des Planeten verschrieben und behauptet, dass Mako die spirituelle Energie des Planeten selbst ist und Shinra sie ihm entziehen würde. Es gibt verschiedene aktive Fraktionen, wobei Barrets Fraktion für Midgar zuständig ist, wo das Abenteuer startet. Avalanche schreckt auch vor gewaltsamen Aktionen nicht zurück, wenn sie dem Ziel dienen.

Natürlich kennen wir die drei: Biggs, Jessie und Wedge gehören Avalanche an. Biggs ist das berechnende Gegengewicht zum aufbrausenden Barret. Zu seinen Lieblingsaktivitäten gehören Putzen und Duschen. Jessie ist in der Gruppe für die Versorgung zuständig. Dabei geht es aber nicht etwa um Essen, sondern um Sprengstoff und gefälschte Ausweise. Sie ist außerdem talentierte Mechanikerin und verdient so Geld für die Gruppe. Und sie hat eine Schwäche für gutaussehende Männer. Wedge beschafft vor allem Informationen und hat zahlreiche Kontakte. Außerdem beschwichtigt er Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Gruppen. Er hat viel Charme. Und ein Händchen für die Auswahl neuer Speisen im 7. Himmel. Als Stimmungskanone ist er unverzichtbar.

Das Remake vertieft die Geschichten von Avalanche

Wir dürfen erwarten, im Final Fantasy VII Remake viel mehr Szenen der drei zu Gesicht zu bekommen, als im Original. Das hat Square Enix schon mehrfach durchblicken lassen. „Das Remake von Final Fantasy VII erlaubt es uns, viel tiefer in die Welt und ihre Charaktere einzutauchen als je zuvor“, sagte Producer Kitase schon zur E3 im Sommer.

„Wir haben uns also einige Überlieferungen der [Final Fantasy VII] Compilation vorgenommen, um so die Hintergrundgeschichte von Avalanche realistischer zu gestalten. Das ist nur ein Beispiel, wie wir ihnen im Remake mehr Tiefe verleihen“, erklärt Yoshinori Kitase in diesem Video.

Der neue „klassische Modus“

Mit weiteren Details widmet man sich noch einmal dem „klassischen Modus“, den man zur Tokyo Game Show erstmals vorgestellt hatte. Diesen Modus kann man im Menü für den Schwierigkeitsgrad aktivieren. Die Charaktere kämpfen dann automatisch und dabei füllt sich ihre ATB-Leiste. Spieler müssen dann nur noch die Fertigkeiten, Magie und Gegenstände wählen, die sie für ihre ATB-Einheiten einsetzen wollen. Diese Spielmechanik erinnert natürlich an das Original. Im „klassischen Modus“ kann man per Tastendruck jederzeit auch die direkte Kontrolle über die Charaktere übernehmen.

Eine Einführung in die Kampfkünste von Cloud

Ähnlich wie zuletzt für Tifa gibt es außerdem heute einige Einblicke in die Kampfkünste von Cloud. Steuert ihr Cloud direkt, könnt ihr mit der Quadrat-Taste einen Nahkampfangriff mit seinem Schwert auslösen. Dabei könnt ihr mehrere Schwertstreiche zu einer Kombo verbinden. Haltet ihr die Quadrat-Taste gedrückt, so entfesselt ihr eine Wirbelattacke.

Die Dreieck-Taste dient bei Cloud zur Aktivierung der Spezialfertigkeit. Hier kann Cloud zwischen verschiedenen Kampfstilen wählen. Mit der „Allroundhaltung“ bietet sich eine gute Balance zwischen Angriff und Abwehr. Die „Offensivhaltung“ ist wirksamer in der Offensive, aber Cloud bewegt sich langsamer. Seine Standardangriffe mit der Quadrat-Taste richten aber mehr Schaden an. Außerdem beherrscht Cloud natürlich auch besondere Fertigkeiten, zum Beispiel den Schwertsturm und den Klingenstrahl.

Waffenmodifikationen dank Materia

Der Einsatz von Materia kam in den bisherigen Einblicken von Square Enix zum Final Fantasy VII Remake relativ kurz. Heute gibt es dazu endlich neue Details. Ihr könnt Waffen modifizieren, indem ihr ihre Kräfte des Materia-Kerns aktiviert.

Rechts seht ihr beispielsweise den Bildschirm zur Modifikation von Clouds Panzerschwert. Es gibt unterschiedliche Optionen, die euch Parameterverbesserungen des Charakters ermöglichen, der die Waffe führt. Man kann auch die verfügbaren Materia-Slots erhöhen.

Jede Waffe verfügt über eigene Waffenfertigkeiten. Je mehr Charaktere eine Waffe einsetzen, desto geschickter werden sie natürlich im Umgang mit dieser Waffe. Erreicht ein Charakter den Maximalwert der Geschicklichkeit für eine Waffenfertigkeit, so erlernt der Träger diese Fertigkeit und kann sie auch einsetzen, wenn eine andere Waffe ausgerüstet ist.

Durch dein Einsatz von besonderer Materia könnt ihr auch besondere Fähigkeiten einsetzen. Die Materia „Flamme“ ermöglicht den Einsatz von Feuermagie – erst Feuer, dann Feura und Feuga. Die Materia „Analyse“ ermöglicht den Einsatz von Analyse, um die Schwächen und Resistenzen von Gegnern herauszufinden.

Beschwörer-Materia

Eine ganz besondere Materia ist natürlich die Beschwörer-Materia. Zuletzt gab es schon einige Einblicke in die Funktionsweise der Beschwörungen von Yoshinori Kitase. Die mächtigen Verbündeten könnt ihr herbeirufen, wenn die spezielle Beschwörungsleiste gefüllt ist. Esper kämpfen dann unabhängig an der Seite der Charaktere, doch dank der ATB-Einheiten könnt ihr ihnen trotzdem die Befehle erteilen, besondere Fertigkeiten einzusetzen. Und bevor der Verbündete das Schlachtfeld verlässt, entfesselt er eine mächtige Attacke.

Als Beispiel dienen heute Chocobo & Mogry. Mogry erkundet auf dem Rücken seines gelben Freundes die Welt. Und sie stehen euch im Kampf zur Seite. Niedlich? Naja. Wer die Fertigkeit „Mogry-Bombe“ kassiert, wird das anders sehen. Und an die Spezialfertigkeit, eine ganze Herde trampelnder Chocobos, erinnern sich Spieler des Originals ganz sicher auch noch.

Beschwörungs-Materia wird es auch als Vorbestellerbonus geben, erfahrt hier mehr dazu.

Aeriths Haus und die Kirche in den Slums

Drei weitere Screenshots zeigen euch zwei wohlbekannte Umgebungen. Ihr seht Aeriths Haus im äußeren Bereich der Slums von Sektor 5. Dort lebt sie mit ihrer Mutter Elmyra. Ein Garten mit vielen Blumen und ein kleiner Wasserfall ist nicht die Aussicht, die man in den Slums erwartet. Die Kirche ist ebenfalls einen Katzensprung von den Slums in Sektor 5 entfernt. Aerith pflegt die Blumen in der Kirche. Und zu guter Letzt erwarten euch noch drei Screenshots, die Minispiele zeigen. Und zwei sehr schöne neue Key-Artworks.

Die zwei neuen Key-Artworks zeigen Barret mit Marlene sowie Aerith.

Das Final Fantasy VII Remake ist das erste Spiel des Projekts und ist in der Stadt Midgar angesiedelt. Final Fantasy VII Remake erscheint weltweit am 3. März 2020 für PlayStation 4. Die Deluxe Edition könnt ihr bei Amazon vorbestellen*. Beschwörungs-Materia wird es auch als Vorbestellerbonus geben, darüber erfahrt ihr hier mehr. Wir haben das Remake bei der Gamescom 2019 angespielt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix