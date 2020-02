Utawarerumono: Prelude to the Fallen erscheint am 29. Mai 2020 in Europa

Während in Japan über gleich mehrere neue Konsolen-Spiele der Utawarerumono-Reihe orakelt wird, steht hierzulande erstmal noch die Veröffentlichung von Utawarerumono: Prelude to the Fallen für PS4 auf dem Plan. Dafür gab NIS America nun mit dem 29. Mai 2020 auch den konkreten Termin bekannt. Am 26. Mai erscheint das Spiel außerdem auch noch digital für PS Vita.

Hierbei handelt es sich um ein Remake von Utawarerumono: Chiriyuku Mono he no Komoriuta, dem ersten Teil der Utawarerumono-Trilogie, die außerdem auch noch Mask of Deception und Mask of Truth umfasst.

In Prelude to the Fallen wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der ohne Erinnerungen aufwacht und von einem Stamm herzlicher Sieder aufgenommen wird. Nach und nach wird er einer von Ihnen und bekommt den Namen „Hakuoro.“ Als die Nachbardörfer das Dorf angreifen, stellt sich Hakuoro gegen die Angreifer und beginnt so ein unvergessliches Abenteuer.

Mit dem Smartphone-Spiel Utawarerumono: Lost Flag erschien im November ein Free-to-play-Ableger in Japan. Im September haben wir hierzulande mit Utawarerumono: ZAN für PS4 bereits einen Action-Brawler zur Reihe erlebt. Und zuletzt erschienen neue Steam-Veröffentlichungen von Utawarerumono: Mask of Deception und Mask of Truth. Hier wird Prelude to the Falle noch folgen, ein Termin steht noch nicht fest.

Der neue Charakter-Trailer:

via PR, Bildmaterial: Utawarerumono: Prelude to the Fallen, NIS America / Aquaplus