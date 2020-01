Romancing SaGa 3 für Nintendo Switch ist jetzt auch physisch erhältlich

In dieser Woche ist Romancing SaGa 3 erschienen! Gemeint ist nicht die natürlich unlängst digital veröffentlichte Version des Spiels. Sondern die physische Fassung für Nintendo Switch*. Leider gibt es sie nicht in unseren Gefilden, sondern nur in Asien, aber das ist ja schon lange kein Hindernis mehr. Die Handelsversion bietet wie die digitale Veröffentlichung englische Texte und kann leicht importiert werden. Eure Nintendo Switch spielt die importierten Cartridges ebenfalls ab.

Das Spiel, das vor 24 Jahren in Japan für das SNES erschienen ist, erschien im Dezember erstmals im Westen. Auch die Portierungen für Virtual Console und Wii U blieben einst Japan-exklusiv. Die neue Veröffentlichung erfolgte digital auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PS Vita, PCs und im App Store sowie auf Google Play. Leider gibt es die physische Variante nur für Nintendo Switch.

Unseren Test zu Romancing SaGa 3 findet ihr hier.

Romancing SaGa 3 bietet Spielern die Freiheit, ihre eigene Geschichte zu erleben, indem sie aus acht verschiedenen Protagonisten mit jeweils einzigartigen Persönlichkeiten wählen. Diese HD-Neuauflage wurde von Entwickler-Veteranen verwirklicht, darunter Akitoshi Kawazu (Final Fantasy, Romancing SaGa, SaGa Frontier), und bietet optimierte Grafik, den neuen Dungeon „Phantom Maze“ und die Funktion Neues Spiel+. Romancing SaGa 3 fügt dem Spiel neue Erzählungen hinzu und macht es so zur perfekten Gelegenheit, die SaGa-Reihe zu erleben.

Ein Foto der Handelsversion, via Play-Asia:

Noch mehr für haptische Liebhaber:

Bildmaterial: Romancing Saga 3, Square Enix

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am Play-Asia-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.