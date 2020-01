Deutsche Verkaufscharts: Dragon Ball Z: Kakarot donnert an die Spitze

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, gibt es Grund zum Jubeln für Bandai Namco. Dragon Ball Z: Kakarot* donnert an die Spitze der Charts! Das neue Abenteuer von Son-Goku schnappt sich sowohl in den deutschen PS4- als auch Xbox-One-Handelscharts den ersten Platz, jeweils vor der GTA V Premium Edition. Allerdings gab es sonst auch keine besonders hochkarätigen Neueinsteiger. In beiden Rankings holt sich Star Wars Jedi: Fallen Order übrigens Bronze.

Auf Nintendo Switch ändert sich an vorderster Front nichts. Mario Kart 8 Deluxe lässt einmal mehr die Reifen quitschen und geht vor Luigi’s Mansion 3 ins Ziel. Auf PC tauschen Anno 1800 (jetzt Platz 1) und Die Sims 4 mal wieder die Plätze.

via GfK

Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco / CyberConnect2