Celeste erscheint physisch für Nintendo Switch und PS4

Der knackige Indie-Hit Celeste wird physisch erscheinen! Ein alter Hut, werdet ihr sagen. Limited Run Games veröffentlichte das Spiel schließlich schon vor einer Weile physisch für Nintendo Switch und PS4. Das stimmt, aber die Auflage ist verkauft und außer über eBay gibt es keine Möglichkeit mehr, Celeste auf einem Datenträger zu kaufen. Das ändert sich aber nun.

Wie Play-Asia bloggt, wird Celeste nämlich in Japan noch einmal physisch veröffentlicht, und zwar ganz normal im Handel. Publisher Flying Works kündigte die Veröffentlichung in Japan für den 23. April 2020 an. Nur die Nintendo-Switch-Version* wird dabei neben japanischen und englischen Texten auch weitere Sprachoptionen bieten, darunter auch deutsche Texte. Warum das für die PS4-Version nicht zutrifft, ist unklar. Aber so hat es Flying Works angekündigt.

Vorbestellungen nimmt Play-Asia bereits entgegen:

Damit es sich lohnt, könnt ihr euren Import mit einer anderen Retailversion bei Bedarf versüßen.

Noch mehr für haptische Liebhaber:

via Play-Asia, Bildmaterial: Celeste, Matt Makes Games