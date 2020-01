Good Smile spendiert dem Geralt-Nendoroid aus The Witcher 3 einen Re-Release

Good Smile Company veröffentlicht einen Re-Run des beliebten Geralt-Nendoroids zu The Witcher 3: Wild Hunt. Die meisten Umsetzungen der beliebten Nendo-Figuren widmen sich naturgemäß japanischen Franchises. Eine Marke wie The Witcher hat Seltenheit. Dabei kann der Hexer so süß sein! Ob er das selbst gern hört?

Wie es üblich ist für Nendoroids, bietet der zuckersüße Geralt von Riva verschiedene Gesichtsausdrücke und Gegenstände, mit denen unterschiedliche Szenen nachgestellt werden können. Kampfszenen natürlich. Aber auch eine Runde Gwent! Ein Gwent-Kartenset ist nämlich auch Teil des Nendoroids. Die ikonische Badeszene könnt ihr dank passender Items ebenfalls nachstellen.

Der Witcher-Nendo (No. 907) wurde ursprünglich im September 2018 von Good Smile Company veröffentlicht. Im Juni 2020 plant man nun einen limitierten Re-Release. Bei Play-Asia könnt ihr euch den Witcher-Nendo vorbestellen*, allerdings nur bis zum 13. Februar 2020. Danach kann eine Lieferung nicht mehr zugesichert werden.

Übrigens, auch Ciri gibts als Nendoroid*!

Wollt ihr euren Geralt-Nendo noch mit einem schicken Retail-Release bündeln?

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am Play-Asia-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.

Bildmaterial: Good Smile Company