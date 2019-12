Black Clover: Phantom Knights erscheint im nächsten Jahr im Westen

Im November 2018 erschien der Mobile-Titel Black Clover: Phantom Knights bereits in Japan, nun schafft es das Mehrspieler-RPG auch in einer englischen Version in den Westen. Das Spiel ist free-to-play und kann im App Store oder bei Google Play gefunden werden. Ihr könnt euch ab sofort vorabregistrieren, die Veröffentlichung ist im nächsten Jahr.

Black Clover: Phantom Knights beschreibt Bandai Namco als „Multiplayer Kingdom Defense RPG“, bei welchem man eine Brigade anführt und verstärken muss. Dafür kann man bekannte Charaktere aus dem Anime wählen, es gibt aber auch komplett neue Charaktere. Um Letztere dreht sich auch die eigenständige Geschichte, welche sich vom Anime unterscheidet.

Im Spiel gibt es das „Formation Battle“-System. Die Formation und Aufstellung der Charaktere soll der Schlüssel sein. Je nach Formation werden die Kämpfer verstärkt und da man die Formation im Kampf wechseln kann, sollte man dies je nach Situation zu seinem Vorteil nutzen.

Ankündigungstrailer zu Black Clover: Phantom Knights

via Gematsu, Bildmaterial: Black Clover: Phantom Knights, Bandai Namco