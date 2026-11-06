Zelda: Ocarina of Time kann an legendäre Famitsu-Wertung des Originals nicht anknüpfen

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Das Original für Nintendo 64 war im Jahre 1998 das erste Spiel überhaupt, das von der Famitsu den legendären „perfect score“ erhielt, also 40 von 40 Punkten. Und das, obwohl die erste Famitsu-Ausgabe schon 1986 erschienen ist. Insgesamt gab es seitdem nur 30 „perfekte“ Spiele in den Augen der Famitsu.

Das Remake von Ocarina of Time erhält in der Famitsu respektable 37 von 40 möglichen Punkten. Damit liegt der Titel nur einen Punkt vor Call of Duty: Modern Warfare 4. Zu bemängeln hatten die Rezensenten, dass das Spiel im Vergleich zu modernen Titeln einfach gehalten sei. Ein weiterer Kritikpunkt: Als Spieler sei man manchmal ratlos, was man als Nächstes machen müsse. Ausdrückliches Lob verteilte man hingegen für die Kamera, die Steuerung sowie die Grafik.

In unserem Review zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time gab es den Gold-Award sowie das Prädikat „Meisterwerk“. Auch bei Metacritic und OpenCritic gab es viel Lob und die besten Durchschnittsbewertungen des Jahres. Alles dazu könnt ihr hier nachlesen.

Die Famitsu sieht das nun ein wenig anders. Am besten bewertet in diesem Jahr bleibt nach wie vor Pokémon Pokopia mit 39 von 40 Punkten. Zuletzt bekam Like a Dragon: Infinite Wealth die perfekte Auszeichnung 2024.

Der Vollständigkeit halber: Nach Ocarina of Time (1998) gab es vier weitere perfekte Wertungen für die Zelda-Reihe: The Wind Waker, Skyward Sword, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sicherten sich die Auszeichnung. Die nackten Famitsu-Zahlen könnte man nun also dahingehend interpretieren, dass die Reihe nun einen Rückschritt macht.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* bestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Hier alle Wertungen der Woche:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) – 9/9/9/10 [37/40]

Call of Duty: Modern Warfare 4 (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 9/9/9/9 [36/40]

Japanese Rural Life Adventure (Switch) – 8/7/7/7 [29/40]

Moomin: Midsummer Madness (Switch 2, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Prinny Party: Going Overboard! (PS5, Switch 2, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Where the Seeds Fall (PS5, Switch 2) – 7/7/7/8 [29/40]

via GoNintendo, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo