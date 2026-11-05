Zelda: Ocarina of Time ist das am besten bewertete Spiel des Jahres, doch ein Titel bleibt unerreicht

Heute ist es endlich so weit: The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2. Die ersten Tests sind inzwischen veröffentlicht – darunter natürlich auch unser eigener – und eines lässt sich bereits sagen: Nintendo scheint mit dem Remake einen echten Volltreffer gelandet zu haben.

Denn auf den großen Bewertungsplattformen erreicht die Neuauflage beeindruckende Wertungen. Tatsächlich steht das Zelda-Abenteuer aktuell sogar an der Spitze der bestbewerteten Spiele des Jahres 2026.

An einen ganz bestimmten Titel kommt das Remake allerdings nicht heran: das eigene Original.

96 Punkte auf Metacritic – und ausschließlich positive Kritiken

Auf Metacritic erreicht The Legend of Zelda: Ocarina of Time derzeit einen Metascore von 96 Punkten, basierend auf 87 Kritiken. Damit liegt das Remake aktuell vor anderen hoch bewerteten Spielen des Jahres wie Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem und Pokémon Pokopia.

Besonders bemerkenswert: Alle 87 berücksichtigten Rezensionen werden von Metacritic als positiv eingestuft. Mindestens 25 Redaktionen vergaben sogar ihre jeweilige Höchstwertung.

Auch bei OpenCritic sieht es ähnlich aus. Dort steht das Remake aktuell bei 95 Punkten und führt ebenfalls die Jahreswertung an.

Mit seinem Metascore von 96 gehört das neue Ocarina of Time außerdem zu den 20 bestbewerteten Spielen in der Geschichte von Metacritic.

Allerdings handelt es sich dabei noch um eine Momentaufnahme. Weitere Rezensionen werden in den kommenden Tagen hinzukommen, sodass sich sowohl die Durchschnittswertungen als auch die Platzierungen noch verändern können.

Das Original bleibt unerreicht

So beeindruckend die Bewertungen auch ausfallen, den Rekord des Nintendo-64-Originals kann die Neuauflage bislang nicht knacken.

Das ursprüngliche The Legend of Zelda: Ocarina of Time aus dem Jahr 1998 steht bei Metacritic nämlich mit 99 Punkten weiterhin unangefochten an der Spitze der ewigen Bestenliste. Bis heute hat kein anderes Spiel auf der Plattform diese Wertung erreicht. Warum man diese Zahl trotzdem mit Vorsicht genießen sollte, erfahrt ihr hier.

Immerhin kann das neue Remake die Nintendo-3DS-Version von 2011 übertreffen. Ocarina of Time 3D kommt auf einen Metascore von 94 Punkten.

Ob die Neuauflage am Ende auch das bestbewertete Spiel des Jahres bleibt, ist natürlich noch offen. Mit Grand Theft Auto VI steht schließlich noch ein weiterer großer Kandidat in den Startlöchern.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint heute exklusiv für Nintendo Switch 2.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo