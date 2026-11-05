Zelda-Producer zur Frage nach „Master Quest“ und möglichen DLC zu Zelda: Ocarina of Time

Seit heute ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 erhältlich. Das Remake des Nintendo-64-Klassikers kann mit zahlreichen Verbesserungen aufwarten, doch eine Sache dürfte gerade langjährige Fans enttäuschen: Der beliebte Master-Quest-Modus fehlt.

Auch in unserem Test hatten wir diesen Punkt bereits angesprochen. Schließlich wäre die Neuauflage eine gute Gelegenheit gewesen, die zusätzlichen Inhalte früherer Versionen ebenfalls anzubieten. Doch könnte Nintendo diese möglicherweise noch nachreichen?

Was ist mit Master Quest passiert?

Zur Erinnerung: Master Quest ist eine alternative Version von Ocarina of Time, die unter anderem überarbeitete Dungeons, veränderte Rätsel und stärkere Gegner bietet. Gerade für Fans, die das ursprüngliche Abenteuer bereits in- und auswendig kennen, stellt der Modus eine zusätzliche Herausforderung dar.

Im neuen Switch-2-Remake sucht man diese Variante allerdings vergeblich. Entsprechend stellt sich die Frage, ob Nintendo möglicherweise eine spätere Veröffentlichung als DLC plant.

Genau darauf wurde Zelda-Produzent Eiji Aonuma nun in einem Interview mit IGN angesprochen. Dabei ging es nicht nur um den fehlenden Master-Quest-Modus, sondern auch um die Möglichkeit, ursprünglich geplante, aber nie umgesetzte Inhalte aus der Nintendo-64-Entwicklung nachträglich einzubauen.

Aonuma lässt die Tür einen Spalt offen

Eine konkrete Antwort gab Aonuma allerdings nicht. „Immer wenn wir ein Spiel veröffentlichen und sich den Entwicklern die Gelegenheit bietet, über mögliche zukünftige Entwicklungen nachzudenken, möchten wir ihnen diese Möglichkeit offenhalten und ihre Pläne unterstützen“, so Aonuma.

Gleichzeitig stellte er klar, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nichts Konkretes ankündigen werde. Als „Trost“ verweist Aonuma auf den neuen Monstersaal, in dem man besiegte Gegner aus der Spielwelt ansehen und einige Bosse erneut herausfordern kann.

Damit bleibt die Frage nach einem möglichen Master Quest-DLC vorerst unbeantwortet. Eine Erweiterung wurde weder bestätigt noch ausdrücklich ausgeschlossen. Ob Nintendo tatsächlich zusätzliche Inhalte plant oder das Remake in seiner jetzigen Form belässt, ist also weiterhin offen.

Gerade angesichts des fehlenden Master-Quest-Modus wäre eine spätere Ergänzung sicherlich willkommen. Bis dahin müssen sich Fans allerdings mit dem regulären Abenteuer begnügen. Aber wie sieht das bei euch aus? Fehlt euch der Modus, oder ist er euch egal?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo