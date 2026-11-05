Von Fire Emblem und Layton bis Final Fantasy: Diese Stimmen hört ihr in Zelda: Ocarina of Time

Heute ist es endlich so weit: The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint für Nintendo Switch 2. Neben der überarbeiteten Grafik und einigen spielerischen Anpassungen bringt das Remake auch eine Neuerung mit, die es im Nintendo-64-Original von 1998 noch nicht gab: eine vollständige Sprachausgabe in den Zwischensequenzen.

Jetzt ist auch bekannt, wer den zahlreichen Charakteren seine Stimme leiht. Nintendo Everything hat die vollständigen Besetzungslisten für die verschiedenen Synchronisationen veröffentlicht. Darunter finden sich einige bekannte Namen.

Ganondorf bekommt erneut seine „Tears of the Kingdom“-Stimme

Besonders interessant ist die englische Besetzung von Ganondorf. Denn Matt Mercer übernimmt erneut die Rolle des Bösewichts, nachdem er ihm bereits in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom seine Stimme geliehen hatte. Mercer ist auch bestens bekannt als die englische Stimme von Vincent Valentine in der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII.

Aber auch bei den anderen Charakteren setzt Nintendo auf erfahrene Synchronsprecher und Sprecherinnen. So wird Zelda beziehungsweise Shiek von Erica Mendez gesprochen, die man unter anderem als Bernadetta aus Fire Emblem: Three Houses kennt. Auch Salia bekommt eine bekannte Stimme: Suzie Yeung übernimmt die Rolle. Sie spricht beispielsweise Yuffie in der Remake-Reihe von Final Fantasy VII.

Und wer spricht die Charaktere auf Deutsch?

Natürlich bekommt das Remake auch eine deutsche Synchronisation. Während Jana Dunja Gries (Diana in Pragmata) die junge Prinzessin spricht, übernimmt Demet Fey ihre erwachsene Version.

Auch die übrige Besetzung kann sich sehen beziehungsweise hören lassen. So wird Navi von Neele Pettig gesprochen, die unter anderem aus verschiedenen Hörspielen bekannt ist. Für Ganondorf konnte Nintendo Tobias Brecklinghaus gewinnen. Seine Stimme dürfte einigen aus Anime-Serien wie Fullmetal Alchemist oder One Punch Man bekannt vorkommen.

Ebenfalls mit dabei ist Mario Hassert, der gleich zwei Rollen übernimmt: Kaepora Gaebora bzw. Rauru. Ihn kennt man beispielsweise als Professor Layton oder als Viktor Vektor aus Cyberpunk 2077.

Und dann wäre da natürlich noch die japanische Synchronisation. Hier sind unter anderem Yu Shimamura als Shiek sowie Kousuke Takaguchi als Ganondorf zu hören. Besonders interessant ist allerdings die Besetzung von Navi: Kaori Mizuhashi übernimmt die kleine Fee und kehrt damit zu einer Rolle zurück, die sie bereits im Nintendo-64-Original von 1998 gesprochen hat.

Wer sich die komplette Besetzung anschauen möchte, findet bei Nintendo Everything die vollständigen Listen aller Sprachfassungen. Welche Stimme ist euer Favorit?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* bestellen könnt, erscheint heute am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Unser Test zum Remake ist übrigens ebenfalls bereits online.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo