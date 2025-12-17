Mehr als nur Support: Die Xenoblade-Macher sollen das nächste Zelda entscheidend prägen

Monolith Soft und The Legend of Zelda – diese Zusammenarbeit gehört mittlerweile fast schon zur DNA der modernen Serie. Nach Skyward Sword, A Link Between Worlds, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom soll das Studio beim nächsten großen Zelda-Abenteuer auch wieder eine „zentrale Rolle“ einnehmen.

In einem neuen Interview auf der offiziellen Monolith Soft Website – übersetzt von GamesRadar – erklärt Daiki Iwamoto, General Manager der Zelda-Reihe bei Nintendo, dass man die Partnerschaft weiter vertiefen möchte. Sein Wunsch ist klar: Monolith Soft soll eine „zentrale Rolle“ bei der Entwicklung eines „einzigartigen Titels in der Serie“ einnehmen.

Von Support zu Schlüsselrolle

Während Monolith Soft bei Skyward Sword noch rein auf Asset-Produktion beschränkt war, änderte sich das spätestens mit Breath of the Wild. Seitdem arbeitet das Xenoblade-Studio nicht nur technisch zu, sondern bringt kreativ eigene Ideen ein, gibt Feedback und übernimmt komplette Entwicklungsbereiche. Die Handschrift ihrer Expertise – vor allem in Sachen riesige Welten, Wegfindung und technische Optimierung – war in beiden Open-World-Zelda-Teilen unverkennbar.

Iwamoto formuliert es so: „Lasst uns das Know-how nutzen, das wir gemeinsam aufgebaut haben, und die Stärke des gesamten Monolith-Soft-Teams, um zusammen einen einzigartigen Titel in der Serie zu erschaffen.“

Was bedeutet das für das nächste Zelda?

Natürlich verrät Nintendo noch nichts Konkretes zum neuen Projekt. Aber die Aussage deutet darauf hin, dass Monolith Soft diesmal nicht nur unterstützend arbeitet, sondern ein echter Kernbestandteil des kreativen und technischen Prozesses werden könnte.

Angesichts ihrer Erfahrung mit den enormen Welten der „Xenoblade Chronicles“-Reihe wäre es kaum überraschend, wenn das nächste Zelda technisch und strukturell neue Wege geht – vielleicht sogar noch mutiger als Breath of the Wild damals. Glaubt ihr, dass Nintendo mit Monolith genau den richtigen Partner an Bord geholt hat, um das nächste große Zelda-Abenteuer gemeinsam zu stemmen?

