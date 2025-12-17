Mehr als nur Support: Die Xenoblade-Macher sollen das nächste Zelda entscheidend prägen

Monolith Soft und The Legend of Zelda – diese Zusammenarbeit gehört mittlerweile fast schon zur DNA der modernen Serie. Nach Skyward Sword, A Link Between Worlds, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom soll das Studio beim nächsten großen Zelda-Abenteuer auch wieder eine „zentrale Rolle“ einnehmen.
In einem neuen Interview auf der offiziellen Monolith Soft Website – übersetzt von GamesRadar – erklärt Daiki Iwamoto, General Manager der Zelda-Reihe bei Nintendo, dass man die Partnerschaft weiter vertiefen möchte. Sein Wunsch ist klar: Monolith Soft soll eine „zentrale Rolle“ bei der Entwicklung eines „einzigartigen Titels in der Serie“ einnehmen.
Von Support zu Schlüsselrolle
Während Monolith Soft bei Skyward Sword noch rein auf Asset-Produktion beschränkt war, änderte sich das spätestens mit Breath of the Wild. Seitdem arbeitet das Xenoblade-Studio nicht nur technisch zu, sondern bringt kreativ eigene Ideen ein, gibt Feedback und übernimmt komplette Entwicklungsbereiche. Die Handschrift ihrer Expertise – vor allem in Sachen riesige Welten, Wegfindung und technische Optimierung – war in beiden Open-World-Zelda-Teilen unverkennbar.
Iwamoto formuliert es so: „Lasst uns das Know-how nutzen, das wir gemeinsam aufgebaut haben, und die Stärke des gesamten Monolith-Soft-Teams, um zusammen einen einzigartigen Titel in der Serie zu erschaffen.“
Was bedeutet das für das nächste Zelda?
Natürlich verrät Nintendo noch nichts Konkretes zum neuen Projekt. Aber die Aussage deutet darauf hin, dass Monolith Soft diesmal nicht nur unterstützend arbeitet, sondern ein echter Kernbestandteil des kreativen und technischen Prozesses werden könnte.
Angesichts ihrer Erfahrung mit den enormen Welten der „Xenoblade Chronicles“-Reihe wäre es kaum überraschend, wenn das nächste Zelda technisch und strukturell neue Wege geht – vielleicht sogar noch mutiger als Breath of the Wild damals. Glaubt ihr, dass Nintendo mit Monolith genau den richtigen Partner an Bord geholt hat, um das nächste große Zelda-Abenteuer gemeinsam zu stemmen?
via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
6 Kommentare
Gefällt mir auch nicht wirklich die Situation. Wenn ich optimistisch wäre könnte man zwar jetzt drauf hoffen das durch Monolith es eine Chance geben könnte ein Zelda mit einer ordentlichen Story zu bekommen, aber daran glaub ich nicht. Ich persönlich hätte es um einiges lieber das Nintendo Monolith in Ruhe ihr nächstes Spiel entwickeln lässt und nicht die Zeit für sowas verschwendet.
Vielleicht könnte man Monolith auch bei der 10. Pokémon-Generation mithelfen lassen. Die können jede Hilfe gebrauchen, die sie kriegen können.
Aber ich will doch ein Xeenoooblade und nicht, dass sie Nintendo mit all ihren Baustellen helfen =(
Hauptsache es wird mal wieder eine neue Welt, neues Artdesign und neue Figuren geben.
2x die selben Assets vorgesetzt bekommen und dann noch 3x mit Hyrule Warriors ausschlachten. Irgendwann kann man es einfach nicht mehr sehen.
Ihr wisst aber schon, dass Monolith Soft extra eine Abteilung nur für Zelda und Nintendo Support Entwicklungen hat, die lediglich Däumchen bzw. entlassen werden würden, wenn die nicht an Zelda und co rumwerkeln würden?^^
Das beeinflusst Monolith Softs eigene IPs zu 0,0%
Sorgen mache ich mir eher, dass die Bilanz von den Zelda Titeln, an denen Monolith mithelfen durfte so negativ ausfällt xD Das großartige Link between Worlds, davon ab drei der schwächsten Ableger xD Wobei Skyward Sword wohl besser gewesen wäre, hätte man Monolith Soft die Welt machen lassen. Das hätte vielleicht zumindest die Welt des Spiels gerettet^^
Bei Breath of the Wild war die Welt eigentlich sogar das Highlight. Nur andere Aspekte wie Steuerung und Hit Boxen waren fürn Arsch xD Kp ob die da auch ihr Händchen mit drin hatten.
Wenn ich das so nochmal betrachte... vielleicht wäre es für Zelda sogar das Beste, wenn Monolith Soft sich komplett drum kümmern würde. Dann gibts vielleicht endlich wieder ein 3D Abenteuer, welches nicht ernüchternd ausfällt 😅
Allerdings bahnte sich die stärkere Integration in die Zelda Reihe eh schon an, da Monolith Soft halt die Abteilung dafür gründete und neue Leute extra dafür eingestellt hat. Es ist wirklich schön, dass Nintendo so große Stücke auf Monolith Soft hält. Man kann nur immer wieder betonen, dass Monolith Soft wahrscheinlich der beste Kauf war, den Nintendo in ihrer Geschichte getätigt hat^^