Pokémon-Nostalgie zum Aufstellen: Diese Dioramen lassen Erinnerungen wieder aufleben

Von den ersten Schwarz-Weiß-Pixeln bis hin zu den dreidimensionalen Welten der neueren Generationen. Doch manche Orte bleiben Fans auch Jahrzehnte später noch in Erinnerung. Genau diese Erinnerungen möchte The Pokémon Company jetzt mit einer neuen Merchandise-Kollektion aufleben lassen.

Ab dem 12. November 2026 erscheinen im japanischen Pokémon Center Online neue Artikel, die sich der Entwicklung der Spielwelten widmen. Im Mittelpunkt stehen bekannte Routen und Sehenswürdigkeiten aus den verschiedenen Pokémon-Regionen.

Bekannte Routen als kleine Dioramen

Besonders interessant sind die Dioramen, die vertraute Orte aus den Spielen in Miniaturform nachbilden. Dazu gehören unter anderem Route 1 aus Pokémon Rot und Grün sowie Route 209 aus Pokémon Diamant und Perl.

Das Besondere: Die Dioramen verbinden ihre kleinen Landschaften mit Musik. Bekannte Hintergrundmelodien der jeweiligen Orte lassen sich im Klang einer Spieluhr genießen. Damit dürfte die Kollektion nicht nur optisch, sondern auch musikalisch einige Erinnerungen wecken.

Zunächst ist die Kollektion für den japanischen Pokémon Center Online angekündigt. Ob die Artikel später auch außerhalb Japans erhältlich sein werden, ist bislang nicht bekannt. Einige Produkte finden sich aber schon bei Meccha Japan* als Import.

Auch bekannte Sehenswürdigkeiten sind dabei

Neben den musikalischen Dioramen gibt es Papiermodelle bekannter Schauplätze, darunter den Glockenturm aus Teak City, den Prismaturm aus Illumina City und die MS Anne aus Orania City. Einige Modelle besitzen sogar bewegliche Elemente.

Abgerundet wird die Kollektion durch gerahmte Regionskarten mit plastisch dargestellten Landschaften und dekorativen Rahmen mit Pikachu- und Beerenmotiven.

Ganz günstig wird der nostalgische Ausflug allerdings nicht: Die Spieluhr-Dioramen kosten jeweils 12.100 Yen (etwa 68 Euro) und die Papiermodelle zwischen 2.750 und 3.850 Yen (etwa 15 bis 21 Euro) sowie die gerahmten Karten 16.500 Yen, ca. 93 Euro. Der Verkauf beginnt am 12. November um 10 Uhr japanischer Zeit, zunächst ausschließlich online. Alle Produkte könnt ihr euch auf der offiziellen Pokémon-Website⁠ ansehen. Eine kleine Auswahl seht ihr nachfolgend:

via Famitsu, Bildmaterial: The Pokémon Company