Sony steht kurz vor einem großen Meilenstein – doch die PS5-Verkäufe schwächeln

Nachdem Nintendo kürzlich seine aktuellen Verkaufszahlen vorgelegt hat, zieht nun auch Sony nach. Im neuesten Geschäftsbericht gibt das Unternehmen einen Einblick in die Entwicklung der PlayStation 5, die sich langsam, aber sicher einem großen Meilenstein nähert.

Bis zum 30. September 2026 wurden weltweit insgesamt 97,9 Millionen PlayStation-5-Konsolen ausgeliefert. Damit fehlen Sony nur noch 2,1 Millionen Einheiten, um die Marke von 100 Millionen zu knacken.

Ganz so schnell wie im Vorjahr läuft es allerdings nicht mehr. Im vergangenen Quartal, also zwischen Juli und September 2026, wurden 2,6 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert. Das sind 1,4 Millionen (bzw. −35 Prozent) weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Allerdings: Die Konsole ist auch mehrfach teurer geworden. Und das GTA-Quartal dürfte die Zahlen wohl auffangen – wenn Sony es schafft, genügend Konsolen zur Verfügung zu stellen.

Marvel’s Wolverine läuft gut

Neben den Hardware-Zahlen hat Sony auch einige interessante Details zum Softwaregeschäft veröffentlicht. Besonders spannend ist dabei Marvel’s Wolverine. Das Action-Adventure von Insomniac Games hat sich bis zum 4. November 2026 weltweit 2,4 Millionen Mal verkauft.

Insgesamt wurden im vergangenen Quartal 88,2 Millionen Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 verkauft. Das entspricht einem Plus von 7,9 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen 8,2 Millionen auf Sonys eigene Titel, ebenfalls ein Anstieg um 1,9 Millionen Einheiten.

Bemerkenswert ist außerdem der weiterhin wachsende Anteil digitaler Verkäufe. 78 Prozent der verkauften vollständigen Spiele waren digitale Downloads, sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. Spannend dabei: Auch der Umsatz mit physischen Medien stieg um 21,7 Prozent auf 272 Millionen US-Dollar, wie GamesIndustry berichtet.

Apropos Umsatz: Da kann sich PlayStation ohnehin nicht beschweren. Auch wenn die PS5-Verkäufe zurückgingen, so gab es insgesamt einen höheren Nettoumsatz und ein besseres Betriebsergebnis als geplant. Auch das PlayStation Network wächst weiter. Im September verzeichnete Sony 127 Millionen monatlich aktive NutzerInnen, acht Millionen mehr als ein Jahr zuvor.

via Gematsu, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment